Heeft Mercedes met een simpel trucje extra vermogen gevonden?

Red Bull begon het seizoen als uitdager van Mercedes. Dat laatste team beschikt al jaren over de sterkste motor in de Formule 1 en deelde tot dit seizoen de lakens uit. Red Bulls motorpartner Honda bleek echter flink te hebben aangepoot afgelopen winter. Dat vertaalde zich nog niet direct in een snellere auto, maar vanaf de Franse Grand Prix – waar de Japanners eindelijk besloten dat het maximale vermogen van de V6-motor gebruikt kan worden – leek het team van Max Verstappen en Sergio Perez dan eindelijk de dominantere auto te hebben. Ook in Oostenrijk was Red Bull sneller dan Mercedes, maar op Silverstone en ook afgelopen weekend op de Hungaroring waren de rollen weer omgedraaid.

Minder vermogen Red Bull?

De vraag rijst hoe die wisselingen mogelijk zijn in een seizoen waarin de ontwikkeling van de krachtbronnen ‘bevroren’ is. Auto, Motor und Sport (AMuS) denkt een verklaring te hebben gevonden. De Duitsers vroegen aan Red Bull of er in de laatste races – om redenen van betrouwbaarheid – weer wat aan vermogen was ingeleverd, maar het team uit Milton Keynes ontkent dat. Dat wordt echter betwist door Mercedes, dat vermoedt dat Red Bull wel degelijk aan vermogen heeft ingeboet.

De waarheid zal ergens in het midden liggen, maar AMuS wijst wel op een hardnekkig gerucht in de paddock dat Red Bull op verzoek van de FIA het vermogen van de Honda-krachtbron naar beneden heeft moeten bijstellen. Naar verluidt is er al enige tijd onenigheid over de wijze waarop de Japanners hun energiebeheer uitvoeren. AMuS ging verhaal halen bij de FIA, maar de autosportorganisatie zegt niet op de hoogte te zijn van maatregelen tegen Honda. Dat is op zich niet vreemd, omdat de FIA over het algemeen de orders aan teams niet openbaar maakt. Zie bijvoorbeeld ook de regeling die de organisatie in 2020 met Ferrari sloot.

Of meer vermogen Mercedes?

Een andere verklaring voor de wisselende krachtsverhoudingen komt uit kringen rond Red Bull, zo meldt AMuS. Daar zou een theorie rondgaan dat Mercedes de laatste tijd juist meer vermogen heeft gevonden door de air intake box te koelen met droogijs. De koelere lucht die daardoor tijdelijk in de motor wordt gezogen zou ervoor zorgen dat de koeling minder hard hoeft te werken en dat zou weer meer paardenkrachten opleveren. Het is natuurlijk onmogelijk om een hele race lang de luchthapper te koelen en dus zou dit trucje vooral in de kwalificatie en bij de start van de race worden gebruikt. Of het illegaal is, valt te bezien.