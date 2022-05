Mercedes gaat 'experimenteren' in Miami, aldus F1-teambaas Wolff

Na jaren van dominantie en winnen, is de klap na een stroeve seizoensstart hard aangekomen bij het team van Mercedes. Momenteel zijn ze in Brackley druk bezig zich te herstellen. De W13 leek out-of-the-box, maar op de baan kan de auto de snelheid van Ferrari en Red Bull bij lange na niet bijbenen. Voorlopig kan George Russell het beste met de wagen overweg, maar Lewis Hamilton is niet in staat om de W13 onder de knie te krijgen. Voor hem kwam er een dieptepunt in Italië. Op Imola scoorde de Brit in zowel de sprintrace als Grand Prix geen punten. Dat leverde hem excuses op van Toto Wolff.

De eerste Grand Prix van Miami wordt een belangrijk weekend voor het Britse raceteam. Mercedes gaf kort na Italië aan met F1-upgrades te willen komen. Er is dan ook hard gewerkt in de fabriek. "Na Imola hebben we zoveel mogelijk proberen te leren, tegelijkertijd hebben we onze windtunnel en simulaties door laten gaan", vertelt de Mercedes-teambaas. "We hebben een aantal richtingen die we in kunnen slaan om de auto te verbeteren. In Miami gaan we experimenteren om te kijken of de simulaties correleren. Hopelijk bevestigen deze dat we op het juiste spoor zitten voor de komende Grands Prix."

Ook de Mercedes-coureurs hebben na het laatste raceweekend niet stilgezeten. "De rijders hebben tijd doorgebracht in de simulator en in de fabriek is men druk bezig geweest met het produceren van updates", gaat Wolff verder. "Dit team heeft in het verleden al laten zien veerkrachtig te zijn. De lastige start van het seizoen heeft bij ieder teamlid een vuurtje doen ontbranden. Ze zijn vastbesloten om dit recht te zetten." En dat rechtzetten kan komend weekend in de Verenigde Staten. Het nieuwe Miami International Autodrome is een combinatie van technische stukken afgewisseld met snelle sectoren. "Het is een spannende uitdaging en een stap in het onbekende. Het wordt een spectaculaire show voor onze groeiende fanbase aldaar. We zijn klaar voor dit event en kunnen niet wachten om te zien hoe dit allemaal gaat uitpakken."