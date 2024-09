Mercedes experimenteert verder en laat nieuwe F1-vloer links liggen

Van de laatste vier races voor de zomerstop van de Formule 1 won Mercedes er drie. Ook de Grand Prix van België viel ten prooi aan de Duitse fabrikant, die eerder dat weekend de gloednieuwe vloer van de W15's van Lewis Hamilton en George Russell had gehaald nadat er in de eerste training problemen werden opgemerkt. In Zandvoort ontbrak vervolgens de race pace toen beide coureurs wel met de nieuwe vloerspecificatie reden, om in Italië een back-to-back test met de oude vloer uit te voeren. Ook in Monza reden Hamilton en Russell in de race rond met de nieuwe versie, maar wederom bleef de vorm van Spa-Francorchamps uit.

Op de donderdag in Baku werd Hamilton gevraagd naar wat hij als de vermoedelijke oorzaak zag van het uitblijven van de goede vorm. Is het de vloer, of zijn er andere omstandigheden in het spel? "Bij veel aspecten ervan hebben we onze vraagtekens. Ik denk dat we gewoon proberen om het te begrijpen", trapte de 39-jarige Brit af, om vervolgens toch naar de upgrade te wijzen. "Het kunnen meerdere dingen zijn. Het kan afhangen van het circuit, het kan de upgrade zijn. Mijn gevoel zegt dat het de upgrade kan zijn, maar het is moeilijk om het verschil tussen de twee te zien. We gaan het dit weekend proberen, enkele dingen terugdraaien en kijken of we het kunnen achterhalen. Er wordt veel werk verricht om het te analyseren, omdat dit het team meer duidelijkheid geeft qua wat ze gaan doen met de ontwikkeling. Niet alleen voor deze auto, maar ook die voor volgend jaar."

Met dat terugdraaien bedoelt Hamilton dat Mercedes ervoor kiest om de nieuwe vloer helemaal niet te gebruiken in Baku, zo heeft Motorsport.com vernomen. De upgrades voor de diffuser, beam wing, voorvleugel en halo blijven wel op de auto zitten, zodat de Duitse fabrikant een idee krijgt of de upgrade wel werkt zonder de bewuste vloer. Mercedes kan hierdoor informatie vergaren en beoordelen hoe de vloer of andere delen van de bolide aangepast moeten worden, of dat de hele upgrade juist van de auto gehaald moet worden.

'Prestaties minder met nieuwe vloer'

Motorsport.com legde Russell de uitspraken van Hamilton over zijn onderbuikgevoel voor. Hij sloot zich na enig aarzelen aan bij de bevindingen van zijn huidige teamgenoot. "De upgrade leverde geen substantiële prestatieverbetering op en soms moet je dan heel objectief naar dingen kijken. We hebben een nieuwe vloer gebracht en de prestaties werden minder. Dat is de belangrijkste verandering", concludeerde Russell. "We weten dat de upgrade geen wereld van verschil zou maken, het was gewoon een nieuwe stap in de weg die we hebben ingeslagen. Teruggrijpen naar de vloerspecificatie van voor Spa is een klein verschil, als alles wat op papier staat ook echt klopt. We weten wat die vloer biedt. We weten precies welke afstelling we nodig hebben, maar soms duurt het met een nieuwe upgrade enkele races om erover te leren en het te begrijpen. Dus misschien klopt dat onderbuikgevoel van Lewis wel."