Mercedes erkent: Sidepods zullen aan begin F1-seizoen nog veranderen

Bij de presentatie van de nieuwe Mercedes sprong natuurlijk vooral in het oog dat het merk met de ster dit jaar teruggrijpt naar zwart. Ten tweede waren vele ogen gericht op de sidepods, want zou Mercedes het aandurven om vast te houden aan het veelbesproken concept van afgelopen seizoen? Het korte antwoord luidt ja, al zitten daar wel wat haken en ogen aan. Zo zijn de getoonde sidepods iets anders dan die van vorig jaar, hetgeen in deze analyse uitgebreider aan bod komt. De inlets zijn anders en de aflopende vorm is aangepast ten opzichte van vorig jaar om meer downwash te creëren.

De vervolgvraag die je bij Mercedes altijd moet stellen, is of dit wel het echte ontwerp is. Zo kwam Mercedes vorig jaar met een relatief simpele auto in actie tijdens de eerste testweek in Barcelona en toonde het de echte bolide pas in Bahrein. Ook dit jaar krijgen de sidepods gedurende de eerste fase van het seizoen nog weer een iets ander aanblik, zo onthult Toto Wolff in een mediasessie met onder meer Motorsport.com: "Wat betreft de sidepods is dit een eerste versie. Als we de eerste races van het seizoen afwerken, zal er nog wel iets veranderen. Door upgrades zullen die er iets anders uit gaan zien. Dat gebeurt nog niet op de hele korte termijn, maar we kijken wel naar opties."

Wel de sidepods aanpassen, niet de hele Red Bull-auto kopiëren

Gezien de problemen van vorig jaar is het misschien verrassend dat Mercedes vasthoudt aan het concept met de minimale sidepods. Wolff denkt daar echter anders over: "Gedurende het afgelopen seizoen hebben we voortdurend geanalyseerd of dat concept goed was of niet. Maar de conclusie luidde dat de sidepods geen cruciaal onderdeel waren voor de algehele prestaties van de auto en dus ook niet voor de problemen die we hadden." De voornaamste oplossing voor die problemen zit volgens de Mercedes-kopstukken onder de vloer en niet zozeer in het sidepod-ontwerp.

Mercedes houdt daardoor vast aan de eigen filosofie en stapt niet - zoals veel teams wel doen - over op het Red Bull-concept. "Dat is niet omdat we geen ander team willen volgen, maar dat komt doordat we geloven in onze eigen wetenschap. We denken dat dit uiteindelijk de beste manier is. Volgens mij moet je in de Formule 1 ook moedig zijn en risico's durven nemen. Dat doen we", vervolgt Wolff zijn uitleg tijdens de filmdag van Mercedes.

Geen compleet andere auto in Bahrein

Dat de sidepods nog veranderen betekent volgens Wolff niet dat Mercedes in Bahrein met een compleet andere auto voor de dag komt, zoals vorig jaar het geval was. Het komt doordat er slechts drie testdagen zijn en doordat Mercedes al lesgeld heeft gegeven. "Vorig jaar hebben we onze les geleerd. We wisten dat we een upgrade achter de hand hadden voor de tweede test en dat die anderhalve seconde per ronde waard zou zijn", blikt Wolff terug.

"We dachten dat de eerste test niet zo relevant zou zijn doordat het niet om onze echte auto ging, maar toen we het echte pakket bij de tweede test alsnog gebruikten, bleek dat niet te werken. Dit jaar doen we het tegenovergestelde. Wat jullie nu zien, is voor verreweg het grootste deel de auto waarmee we ook zullen testen en racen. Het is belangrijk dat we het eigen pakket begrijpen en weten hoe de auto zich gedraagt, dat is nog belangrijker dan misschien wat onderdelen achter de hand houden."

