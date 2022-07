Mercedes erkent: "Hadden in Baku niet aan FIA-matrix kunnen voldoen"

De FIA heeft zoals beloofd stappen ondernomen om porpoising het hoofd te bieden. Voor de Grand Prix van Canada is er een technische richtlijn uitgegaan naar teams en tijdens dit weekend op Silverstone zijn de vervolgstappen duidelijk geworden. De matrix is afgelopen week naar teams gestuurd en die krijgen nog twee Grands Prix om eventuele aanpassingen door te voeren. Vanaf de wedstrijd in Paul Ricard gaat de FIA daadwerkelijk handhaven, hetgeen strengere controles van de bodemplaat en het verhogen van de rijhoogte bij het overschrijden van de limiet betekent.

Alle teams - inclusief Mercedes - denken dat aanpassingen overbodig zijn om aan de vereisten te voldoen, al erkent de constructeurskampioen dat de situatie in Baku anders was. Op het listige stratencircuit stuiterde de W13 nog behoorlijk en had men op basis van de nieuwe regels niet mogen rijden met de set-up waarmee de race wel is afgewerkt. "De FIA moet de komende week volgens mij nog aan de slag om te zien hoe deze ingrepen pragmatisch precies gaan werken. We hebben de matrix zelf al wel toegepast op de voorbije races en daarbij werd ons duidelijk dat we het in Baku niet hadden gehaald."

Technisch directeur Mike Elliot bedoelt ermee dat de initiële set-up niet bij de parameters van de FIA aansloot en dat de rijhoogte dus noodgedwongen omhoog had gemoeten, hetgeen rondetijd had gekost maar Lewis Hamilton wel minder rugpijn had opgeleverd. Voor zo'n ingreep is Mercedes op Paul Ricard echter niet meer bang. "Als je kijkt naar waar we hier op Silverstone zitten, dan halen we de onderkant van de matrix niet eens en zitten we dus goed." De race na Frankrijk kan volgens Mercedes nog wel tot kopzorgen leiden. "In de voorbije races hebben we veel gestuiter gezien doordat we met deze stijve auto's op hobbelige circuits reden. Als je naar voren kijkt, dan kan de Hungaroring bij Boedapest om exact dezelfde reden nog wel lastig worden. Maar ik moet daar bij zeggen dat we de problemen allemaal wel min of meer onder de knie krijgen of dat we ze in ieder geval beter begrijpen. Hopelijk kunnen we het dus allemaal snel achter ons laten."