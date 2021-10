Mercedes en Red Bull afgeremd door stengere pitstop-regels

Autosportfederatie FIA kwam eerder dit seizoen met een aangepaste richtlijn inzake het pitstopreglement. Het blijkt tot dusver vooral slecht nieuws voor de teams van Mercedes en Red Bull, de twee teams die niet alleen over de snelste auto’s, maar ook over de snelste pitstops beschikten. Vooral in Monza ging het tijdens de Italiaanse Grand Prix mis voor beide teams, wat uiteindelijk zelfs tot een aanvaring leidde tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

“Het is altijd vervelend als je tijdens het seizoen te maken krijgt met veranderingen. Vooral wanneer het om een procedure als deze gaat”, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Zijn team scherpte de voorbije seizoenen regelmatig het record voor snelste pitstop aan; In de eerste elf races van het seizoen wist de pitcrew van het Oostenrijkse team vijf keer binnen twee seconden tijd vier nieuwe banden onder een auto te monteren. Het geheim? Het terugtrekken van de wheelgun, het laten zakken van de auto en het vrijgeven van de bolide gebeurde allemaal gelijktijdig.

De techniek die Red Bull zoveel tijdwinst opleverde was een aantal andere teams een doorn in het oog. Onder andere McLaren, Alpine en Aston Martin stapten naar de FIA met het argument van de veiligheid van de monteurs in het geding zou zijn. Hoewel de afgelopen seizoenen zelden een auto werd weggestuurd met een wiel dat niet helemaal goed vast zat, ging de FIA overstag en werden de richtlijnen voor de pitstops aangescherpt.

Knop op de wheelgun leidt tot problemen

Als gevolg van de reglementswijziging moeten de vier monteurs die de wheelgun bedienen voortaan na de bandenwissel eerst een bevestigingsknop induwen om aan te geven dat het wiel daadwerkelijk zit vastgeschroefd. Zodra alle vier de monteurs deze knop hebben ingeduwd krijgt de coureur pas het sein om weg te rijden. De nieuwe richtlijn zou aanvankelijk al tijdens de Grand Prix van Hongarije van kracht zijn, maar werd uitgesteld tot na de zomerstop. Omdat de Grand Prix van België vervolgens in het water viel, was de Grand Prix van Nederland de eerste echte race waar de nieuwe pitstopreglementen van kracht waren tijdens de race.

Het debuut van de aangescherpte richtlijn leidde in Zandvoort nog niet tot problemen, maar een week later was het wel raak in Monza. Bij zowel Mercedes als Red Bull werd de bevestigingsknop op de wheelgun namelijk te vroeg ingedrukt door een monteur. Omdat het systeem zo is ingesteld dat er een marge wordt ingecalculeerd voor de menselijke reactietijd, kregen Verstappen en Hamilton niet meteen het sein om weg te rijden. Bij Verstappen waren er rechtsvoor problemen, bij de Mercedes-coureur liep het linksachter niet helemaal gesmeerd.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in de pits Foto: Steven Tee / Motorsport Images

“De monteur had de knop zes tienden van een seconde te vroeg geactiveerd”, verklaarde Horner later tegenover Auto, Motor und Sport. Een engineer van Mercedes verklapte dat het in het geval van Hamiltons stop slechts om een paar milliseconden draaide. De monteurs in kwestie hadden de fout niet meteen door, waardoor het beide titelkandidaten flink wat tijdverlies opleverde. De Mercedes-monteur drukte relatief snel alsnog de knop in waardoor Hamilton na ‘slechts’ 4,2 seconden zijn weg weer kon vervolgen. Verstappen stond ruim 11 seconden stil, omdat de monteur in kwestie eerst nog het voorwiel losmaakte en opnieuw vastzette alvorens hij de gemaakte fout ontdekte.

De snelste pitstop werd die zondag uitgerekend door McLaren uitgevoerd. Daniel Ricciardo werd na 2,4 seconden stilstand weer met vier nieuwe banden op pad gestuurd richting de zege, een stop die voor de aangescherpte richtlijn bijna een halve seconde langzamer zou zijn dan een gemiddelde stop bij Red Bull. In Sochi klokte Mercedes de snelste pitstop in 2,45 seconden. Red Bull wisselde bij Verstappen de banden in 2,61 seconden en completeerde daarmee de top-vijf. Een bandenwissel onder de twee seconden lijkt voorlopig verleden tijd. “De nieuwe richtlijn was van invloed op de menselijke fout die wij in Monza hadden”, vervolgt Horner. "Dat is vervelend, al zitten alle teams in hetzelfde schuitje. We moeten daarvan leren en zien te achterhalen wat er exact verkeerd is gegaan.”

Wheel guns in de pitstraat Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ook bij Mercedes moet er opnieuw gekeken worden naar de uitvoering van de pitstops: “Het is in dit geval een procedure of proces dat je al jarenlang op dezelfde manier hebt aangepakt. Als je daar dan opeens iets aan moet veranderen, kan dat altijd problemen opleveren”, verklaart Mercedes-teambaas Toto Wolff hoe zijn pitcrew een bepaald automatisme af moest zien te leren. “Het was tot dusver echter niet catastrofaal, we hebben maatregelen genomen. Het hangt er ook van af hoe het proces is vormgegeven en hoe de uitrusting is ingesteld. We moeten de monteurs voorzien van de best denkbare wheelgun en het best denkbare proces, zodat ze op een veilige manier kunnen werken, langzame pitstops kunnen voorkomen maar tegelijkertijd wel snel genoeg zijn.” Ook Horner hamert erop dat er achter de schermen al gekeken wordt naar hoe de ‘pitstops nieuwe stijl’ sneller kunnen en hoe er geleerd moet worden van gemaakte fouten: “Natuurlijk wordt een mislukte pitstop uitgebreid geanalyseerd, net als ieder ander onderdeel van een auto. Je probeert ervan te leren en je neemt voorzorgsmaatregelen om er beter mee om te kunnen gaan, mocht de situatie zich in de toekomst opnieuw voordoen.”

Andere teams profiteren

Vanzelfsprekend wordt er bij McLaren heel anders tegen het nieuwe reglement aangekeken. Voor de renstal uit Woking veranderde er met de nieuwe richtlijn namelijk vrij weinig. “We hadden de verduidelijking van de FIA voor de zomerstop al doorgevoerd”, aldus teambaas Andreas Seidl. “We hoefden uiteindelijk niets te veranderen, omdat het voor ons vooraf al duidelijk was hoe proces zou moeten zijn.”

McLaren is daarmee niet het enige team dat in zekere zin profiteert van de aangescherpte regels. Teams die doorgaans niet over de snelste pitcrew beschikten zijn sinds de zomerstop steeds vaker terug te vinden in het rijtje met de snelste pitstops. In Zandvoort stonden Alpine en Aston Martin met hun stops bij de beste tien en in Monza stond ook achterhoedeteam Haas in de top-10. Bij Aston Martin vinden ze het wel prima zo en missen ze de bandenwissels onder de twee seconden niet, vertelt Operations Manager Tom McCollough. “Je wint een race niet met een stop van 1,8 seconden, maar je kunt hem wel verliezen met een stop van 3,8 seconden.”