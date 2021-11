Mercedes nog een keer naar stewards, Verstappen heeft verhoor gehad

Lewis Hamilton was vrijdag superieur in de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië, maar moet nu vrezen voor diskwalificatie. Enkele uren na de sessie meldde Jo Bauer, de technisch gedelegeerde van de FIA, aan de stewards dat de achtervleugel van de Mercedes W12 van de Brit niet conform het technisch reglement was.

Op het moment dat DRS actief is, mag de afstand tussen de twee vleugelelementen niet groter zijn dan 85 millimeter. Bij Hamilton was dit vrijdag wel het geval, wat hem een voordeel qua topsnelheid heeft opgeleverd. Dat verklaart mede waarom de zevenvoudig wereldkampioen in de kwalificatie ruim 0,4 seconde sneller was dan nummer twee Max Verstappen.

Dat grote verschil tussen Hamilton en Verstappen heeft ook te maken met het feit dat eerstgenoemde dit weekend van een nieuwe verbrandingsmotor is voorzien. Een verse motor levert immers meer vermogen dan een ouder exemplaar, al komt het Hamilton wel op een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van zondag te staan. Mogelijk moet hij de sprintrace van zaterdag zelfs helemaal achteraan beginnen, aangezien diskwalificatie de automatische straf is op het moment dat de auto niet aan het technisch reglement voldoet. De stewards willen echter eerst nader onderzoek doen en daarom moet Mercedes zich om 10.30 uur lokale tijd (14.30 uur in Nederland) bij hen melden.

Verstappen ook naar stewards

In het geval dat Hamilton uit de kwalificatie-uitslag wordt geschrapt, zou Verstappen als nummer twee normaal gesproken de beste uitgangspositie voor de sprintrace krijgen. Ook de Nederlander, die in Brazilië een voorsprong van negentien punten op Hamilton in de WK-stand verdedigt, moest zaterdagochtend echter bij de stewards komen. Op videobeelden na de kwalificatie is te zien hoe Verstappen in parc fermé (mogelijk) aan de auto van Hamilton zat. Dat is ten strengste verboden, om mogelijke manipulatie tegen te gaan.

Wat het vooral pikant maakt, is dat Verstappen in parc fermé aan de achtervleugel van Hamilton zou hebben gezeten. Juist dat onderdeel van de Mercedes wordt nu onderzocht. Verstappen verscheen een uur eerder dan Mercedes bij de stewards. De Red Bull-coureur werd om 9.30 uur lokale tijd (13.30 uur in Nederland) bij de stewards verwacht. Na een kwartier vertrok hij daar weer, in afwachting van de uitspraak.

