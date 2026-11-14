Formule 1 GP van Brazilië

Mercedes en Audi onthullen adidas-collecties voor F1 Grand Prix van Las Vegas

De Mercedes Neon Lights- en Audi After Hours-collecties zijn nu verkrijgbaar via adidas.com

Lydia Mee

Gepubliceerd: 14 nov 2026, 12:00

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Outside the Paddock



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Mercedes en Audi hebben speciale adidas-fancollecties onthuld voor de aanstaande Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1.

De lijn van Mercedes heet "Neon Lights", die van Audi heeft de naam "After Hours". Beide collecties zijn nu verkrijgbaar via adidas.com, en de items die in de Amerikaanse winkel van het merk staan, variëren in prijs van $30 tot $200.

De duurste items zijn de jassen. De Las Vegas-jas van Mercedes en de Las Vegas-bomberjack van Audi kosten allebei $200.

De Mercedes-collectie is de grootste van de twee. Naast de jas omvat die een hoodie van $120, een longsleeve T-shirt van $95, shorts van $60, een coureurspet van $55, een racespet van $50 en T-shirts van $40 en $45.

De line-up van Audi bestaat uit een coureurspet van $55, twee grafische T-shirts van elk $45 en een tas van $30.

De twee teams komen in heel verschillende posities aan in Las Vegas. Mercedes stelde tijdens de Grand Prix van Brazilië het constructeurskampioenschap van 2026 veilig. Audi, in zijn eerste seizoen als fabrieksteam na de overname van Sauber, staat momenteel achtste in de stand met 28 punten. De Duitse formatie staat drie punten achter Haas.

Kimi Antonelli van Mercedes pakte tijdens de Grand Prix van Mexico de wereldtitel bij de coureurs en werd daarmee de jongste kampioen in de geschiedenis van de F1. Zijn teamgenoot George Russell is momenteel in gevecht om de tweede plaats in het kampioenschap en staat derde, achter Max Verstappen van Red Bull.

Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg van Audi staan momenteel 14e en 15e in de coureursstand, allebei met 14 punten.

De Grand Prix van Las Vegas vindt plaats van 19 tot en met 21 november en is de eerste van de laatste drie ronden van het seizoen, voorafgaand aan Qatar en Abu Dhabi.

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- Het Motorsport.com-team

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