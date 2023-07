Het bekende zeropod-design van Mercedes was niet om naar huis te schrijven. Tijdens de testdagen in 2022 verraste het Duitse team de gehele paddock door met een auto aan te komen die niet of nauwelijks een vorm van een sidepod had. Volgens het team hielp dit de aerodynamische efficiëntie van de W13, maar dit bleek geen succes te zijn. George Russell en Lewis Hamilton klaagden regelmatig steen en been dat de auto onvoorspelbaar was, waardoor de Duitse formatie vanaf Monaco 2023 besloot het roer om te gooien. Sindsdien lijkt het team significante stappen gezet te hebben.

Hoewel Mercedes in hoofdlijnen gebruikmaakt van dezelfde downwash-sidepod als Red Bull, hebben ze het concept nog niet maximaal geëxploiteerd. Een team dat wel de filosofie van het team van Max Verstappen verder heeft gekopieerd, is McLaren. Dat heeft het Britse team dan ook bijzonder veel performance opgeleverd, dat zelfs bekroond werd met een podiumplaats op Silverstone.

Gevraagd door Motorsport.com waarom Mercedes het idee van Red Bull niet verder heeft overgenomen, reageert teambaas Toto Wolff: “We hebben al vrij vroeg het sidepod-concept en bodywork in de windtunnel getest, om te zien welke deuren er konden worden geopend en hoeveel performance het zou creëren. Maar het relatieve verlies aan downforce, op de manier zoals wij het hebben gemeten, was substantieel. Daardoor wilden we vroeg in het jaar het idee niet najagen.”

Nu het kopiëren van het concept van Red Bull goed lijkt te werken voor de concurrentie, zal het voor Mercedes wellicht ook interessant zijn om dat ook te doen. “Ik denk dat we een geweldige groep aan aerodynamicaspecialisten geleid door James [Allison] hebben, en ik ben ervan overtuigd dat we het zullen overwegen gezien de stap die McLaren heeft gezet.”

Meeste downforce komt van de vloer

Wolff sluit zich nog steeds aan bij eerdere uitspraken gedaan door zijn team. Eerder schatten zij in dat de sidepods relatief gezien een stuk minder winst oplevert dan de vloer en de onderkant van de auto. “De sidepod en de bodywork is slechts een gedeelte van het chassis, en het ziet ernaar uit dat het interessante oplossingen genereert. Toch wordt de grootste winst behaald bij de vloer en de diffuser, en we hebben niet gezien hoe zij [McLaren] de reglementen hebben geïnterpreteerd en toegepast. Naar mijn mening lijken de sterkere auto’s allemaal een beetje op elkaar als je er vanaf de bovenkant en zijkant naar kijkt, en dat hebben we al eerder opgemerkt. Misschien is dat nog een indicatie voor de richting die het opgaat.”