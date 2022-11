Mercedes-duo wil door samenwerken de winst in Brazilië pakken

George Russell passeerde zaterdag in de sprintrace Max Verstappen op weg naar de overwinning. Hij verzekerde zich daarmee van de pole-position voor de Grand Prix van Brazilië. De Brit wordt op de eerste rij vergezeld door land- en teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen finishte als derde in de sprintrace, maar schuift in de startopstelling voor de hoofdrace een plek op dankzij een gridstraf van vijf plaatsen voor Carlos Sainz. De Ferrari-coureur krijgt die vanwege een motorwissel op vrijdag. Verstappen en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez promoveren hierdoor ook, naar respectievelijk de derde en vierde startplaats.

De startopstelling geeft Mercedes een gouden kans om een einde te maken aan de droogte die teruggaat tot de Grand Prix van Saoedi-Arabië van vorig jaar. Mercedes worstelde in het begin van dit seizoen met de concurrentie van Red Bull en Ferrari, maar is gaandeweg weer naar voren gekomen. Beide coureurs lieten na de sprintrace doorschemeren dat ze zondag op Interlagos gaan samenwerken in een poging om de eerste overwinning van het jaar te pakken.

"We zijn zeker erg enthousiast over morgen. Het feit dat Lewis en ik één-twee op de grid staan, geeft ons een aantal strategische opties", zei Russell na de sprintrace. "Ik denk dat we moeten samenwerken en moeten kiezen voor een verschillende aanpak, om te proberen de overwinning voor het team binnen te halen." Hamilton gaf toe dat het tempo van Mercedes in de sprintrace als een verrassing kwam, maar dat het "ons in een heel goede positie brengt" ten opzichte van Red Bull-coureurs Verstappen en Perez. "We zullen morgen als team samenwerken", voorspelde Hamilton zaterdag. "Dit gaat over het team. We moeten dit resultaat halen voor het team. Ik denk dat het ongelooflijk speciaal zou zijn."

Dezelfde strategie werkte niet in Mexico

Mercedes is dit seizoen een paar keer dicht bij de overwinning geweest. In Mexico leek het team de snelheid te hebben om Red Bull uit te dagen, maar het tempo op de harde band maakte een einde aan de kansen. Hoewel Russell het gebruik van teamorders tussen de Mercedes-coureurs uitsluit, is hij ervan overtuigd dat ze "zeker strategisch zullen zijn" om te proberen de overwinning voor het team te behalen. "Dat we [Hamilton en ik] in Mexico dezelfde strategie volgden, heeft ons uiteindelijk allebei beïnvloed", legt Russell uit. "Hier weten we waarschijnlijk niet wat de juiste strategie zal zijn. We zullen eerlijk tegen elkaar racen en ik weet zeker dat we de strategieën zullen splitsen om alle opties te dekken. Hopelijk komt één van ons gelukkig weg. Maar ik denk dat we op basis van recente ervaringen allebei weten dat we waarschijnlijk twee aparte wegen zullen moeten bewandelen."

Hamilton voegde eraan toe: "Natuurlijk zullen we voorzichtig en netjes rijden. We moeten gewoon altijd in ons achterhoofd houden dat we een goed resultaat moeten behalen voor het team. Maar natuurlijk zullen we individueel ons best doen voor een optimaal resultaat."

Video: George Russell en Mercedes winnen de sprintrace in Brazilië