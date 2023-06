Mercedes-duo voorzichtig na snelste tijden op vrijdag in Canada

Hamilton liet voor de regenbui aan het einde van de tweede training 1.13.718 noteren, waarmee hij een fractie sneller was dan de 1.13.745 die Russell even daarvoor had gereden. Mercedes eindigde zo verrassend als eerste en tweede in de tijdenlijst.

“Het was niet fantastisch, maar ook zeker niet slecht”, beoordeelt Lewis Hamilton zijn eerste dag in Canada. “Het voelt dus redelijk. De baan is alleen heel erg hobbelig. Maar ik denk dat iedereen daarmee worstelde. We moeten kijken hoe we dat voor onszelf kunnen verbeteren en ook nog aan de balans door een bocht werken. Dan denk ik dat het wel goed moet komen.”

“Vergeleken met vorig jaar gaat het vele malen beter”, zegt hij over de progressie die Mercedes heeft geboekt met de auto. “Over het geheel genomen hebben we gewoon een stap voorwaarts gemaakt. Maar ik voel hier ook zeker de verbeteringen die we in Monaco al voelden.” Voor zaterdag wordt regen voorspeld. Hamilton is er klaar voor: “Ik houd van regen, dus laten we proberen wat plezier te hebben.”

'Vreemde dag'

Russell sprak van een ‘vreemde dag’ door het wegvallen van de eerste training als gevolg van de technische problemen met de camera’s rond het circuit en de half uur langere tweede training. “Het was een redelijk productieve sessie”, laat Russell over VT2 weten. “We moeten niet te veel in de tijden lezen, want wij deden onze low fuel run ter voorbereiding op de kwalificatie aan het einde van de sessie, toen de baan sneller was.”

Volgens Russell werken de upgrades van Mercedes ook in Canada naar behoren. “Barcelona en Montreal zijn natuurlijk twee totaal verschillende circuits. Barcelona is een heel smooth en snel circuit. Hier is het ongelofelijk hobbelig. Maar de upgrades die we in Barcelona op de auto hebben gebracht, hebben waarschijnlijk wel enkele van de beperkingen weggenomen die we met de vorige specificatie van de auto anders wel zouden hebben gehad. We moeten er echter nog achterkomen waar we staan. Ik denk dat we qua kwalificatiesnelheid nog wel achter Ferrari en Aston Martin zitten. Valtteri zag er ook snel uit, net als Alpine. Maar op zondag doen we het normaal gezien beter en dan gaat het erom. Het lijkt erop dat we een natte zaterdag krijgen, dus we zullen zien wat er gebeurt.”

Video: Samenvatting van de tweede vrije training in Canada