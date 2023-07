Afgelopen raceweekend in Silverstone kregen F1-fans op social media een eerste glimp te zien van de nieuwe speelfilm over F1. Het fictionele elfde team op de grid Apex kreeg een pitmuur en een garage op het Britse circuit, waar beelden voor de film gemaakt konden worden. Een F2-auto werd omgevormd tot een F1-bolide met hulp van Mercedes, en droeg ook een aantal sponsoren van het team van Toto Wolff. Het reed zelfs een ronde mee tijdens de opwarmronde van de Britse Grand Prix, om beelden te schieten voor het fictieve verhaal waar er een hoofdrol is weggelegd voor Brad Pitt.

Hoewel hun namen nog niet zijn bevestigd, is vernomen dat de auto bestuurd wordt door Superleague Formula-coureur Craig Dolby en 2012 F2-kampioen Luciano Bacheta. Beide heren hebben eerder rollen vervuld in speelfilms nadat hun race-carrière op de klippen liep. Pitt en co-ster Damson Idris zullen de komende maanden ook de Apex-bolide besturen, net als dat ze dat al deden op het circuit van Silverstone en Paul Ricard.

Lewis Hamilton heeft als executive producer de taak om de authenticiteit van de sport in de film te beschermen. Volgens zijn teambaas Toto Wolff is zijn team nauw betrokken geweest bij het verhaal van de Hollywood-film. “We hebben Brad [Pitt] naar een rijschool in Frankrijk gestuurd, waar hij zich vanaf F4-auto’s naar boven heeft gewerkt. Lewis probeert met zijn rol als executive producer de film zo realistisch mogelijk te maken. Het was geloof ik het idee van Fred [Vasseur, Ferrari-teambaas] om een F2-auto te gebruiken en om die als een F1-auto te laten lijken. Ook hebben we geholpen om de garage en pitmuur zo realistisch mogelijk te maken. We hebben heel wat gelachen, maar ik denk dat we een goede verhaallijn hebben. Ik sprak een paar weken geleden met de regisseur en vroeg aan hem: ‘Waar ben je?’. Ik verwachtte dat hij zou zeggen dat hij in Hollywood was, maar hij zei ‘ik ben in mijn appartement in Brackley’, dus het leven van een regisseur gaat niet over rozen!”, grapt de Oostenrijker.

APEX GP garage in nieuwe F1 film.

Hamilton verklapt dat hij nerveus was, toen het filmen eenmaal begon. “Ik was een week of twee voor Oostenrijk hier, toekijkend hoe Brad aan het oefenen was”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Het is super leuk om te zien hoe alles op zijn plaats valt. We willen dat iedereen van de film geniet en dat dat ze echt voelen wat de essentie van deze sport is.”

Gevraagd naar de hulp van de F1-organisatie die hij en de filmcrew heeft ontvangen, vertelt hij: “Ik ben ze ontzettend dankbaar. Ik weet niet of dit tien jaar geleden ook mogelijk was, toen het oude management er nog was. Misschien dat zij niet hadden ingezien hoe dit kon bijdragen aan de groei van de sport. We hebben al gezien wat de impact van de Netflix-show is en ik denk dat dit het naar nieuwe hoogtes zal brengen. Het idee dat we alle originele karakters op de grid hebben en dan ook Brad [Pitt], is erg cool.”

Hamilton verwacht niet dat de leeftijd van Pitt, die binnenkort de zestig raakt, een probleem vormt voor de film. “Ten eerste, het lijkt alsof hij alsmaar jonger wordt”, grapt Hamilton. “Hij is super fit, hij heeft er hard voor getraind. Aan het einde van de dag is het een speelfilm, dus er zal een Hollywood-element meespelen die het geloofwaardiger zal maken. Brad is zo’n iconische acteur. Hij heeft het altijd fantastisch gedaan, dus ik kan je niet vertellen hoe enthousiast ik ben dat hij in een F1-film zit.”

Brad Pitt tijdens de opnames van de nieuwe F1-film. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images