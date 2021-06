Mercedes: "Doorontwikkeling W12 is helemaal nog niet stopgezet"

Teambaas Toto Wolff liet afgelopen weekend rond de Grand Prix van Stiermarken nog weten dat de focus in de Mercedes-fabriek inmiddels volledig is verlegd van het doorontwikkelen van de auto van 2021 naar de compleet nieuw te ontwerpen en bouwen bolide van 2022. Dat betekent echter niet dat de ontwikkeling van de huidige auto helemaal is stilgelegd, zegt Chief Technical Officer James Allison.

De hoofdingenieur onthult in de F1 Nation Podcast dat Mercedes nog steeds upgrades in de pijplijn heeft zitten en ook motordivisie van het team is in de fabriek in Brixworth – net als Honda dat voor Red Bull doet – hard op zoek naar het beter afstellen van de krachtbron. “We hebben een redelijk aantal dingen die onze auto sneller gaan maken in de komende races”, zegt Allison. “Laten we hopen dat het voldoende blijkt te zijn.”

Op de vraag hoe zijn visie valt te rijmen met de eerdere opmerkingen van Wolff, zegt Allison: “Ik denk niet dat die twee dingen met elkaar in strijd zijn. En ik denk ook niet dat Toto precies dat heeft gezegd. Waar Toto op wijst is dat de regels voor volgend jaar een grote en moeilijke aangelegenheid zijn, en dat ze een enorme hoeveelheid aandacht vragen. Maar dat betekent niet dat er – voor we onze focus definitief verleggen – niets in de pijplijn zit.”

“We hebben dus wat aerodynamische aanpassingen in het verschiet”, vervolgt Allison. “En een beetje aan de kant van de krachtbron, hopen we, wat betreft het [optimaliseren van het] van het huidige vermogen. En dan gewoon een paar dingen die niet helemaal zo netjes zijn als we zouden willen, die we nog kunne bijstellen."

Allison voegde eraan toe dat Mercedes het erg moeilijk heeft gehad met de regelwijzigingen van afgelopen winter die vooral invloed hadden op het ontwerp van de vloer. “Sinds de regelwijzigingen op aerodynamisch gebied, die werden ingevoerd om de banden te sparen, hebben we het erg moeilijk gehad om dezelfde prestatiewinst te vinden die we voor die regels hadden.”

Wacky set-up

Ook verklapte wat meer over de ‘wacky set-up' waar Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin het na de Grand Prix van Stiermarken over had. Volgens Shovlin had die aparte en radicale afstelling goed gewerkt in de kwalificatie, maar niet in de race zelf. “Het was waarschijnlijk gewoon wat kleurrijk taalgebruik van Shov”, legt Allison de term 'wacky' uit. "Het is een beetje anders dan hoe we normaal een auto mechanisch afstellen. Aerodynamisch en qua rijhoogte was het vergelijkbaar, maar [het was] gewoon het veranderen van de roll distribution van de voor- en achterkant. Dat was anders dan hoe we het normaal zouden doen. We zochten naar een betere balans tussen prestaties over één ronde en de prestaties in de long runs.”

De volgens Formule 1-race is komend weekend opnieuw op de Red Bull Ring en dus is de vraag of Mercedes nu wel de juiste afstelling heeft gevonden. “We denken dat het sneller is, maar het is niet zonder zijn compromissen. Dus of het een stap vooruit is, dat zullen we moeten zien.”