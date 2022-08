Mercedes blijft doorontwikkelen: Ook na zomerstop weer upgrades

De vorm begint langzaam maar zeker te komen bij Mercedes. De eerste fase van het eerste seizoen onder de nieuwe technische reglementen verliep nog moeizaam, waar de problemen met porpoising en bouncing een belangrijke oorzaak van was. Die problemen lijken inmiddels grotendeels achter de rug en dus kan de Duitse fabrikant zich nu richten op het verbeteren van de W13. Zo werden in de laatste races voor de zomerstop aan de lopende band nieuwe onderdelen geïntroduceerd in een poging om het gat met Red Bull Racing en Ferrari te dichten.

Daar lijkt het team inmiddels heel behoorlijk in geslaagd. In de laatste zes races stond er telkens minimaal één Mercedes-coureur op het podium en in de laatste twee races eindigden Lewis Hamilton en George Russell zelfs als tweede en derde. Zo begint de renstal met een goed gevoel aan de zomerstop, waarin de fabriek gedurende twee opeenvolgende weken gesloten moet blijven. Toch is de huidige stand van zaken nog niet genoeg voor Mercedes, dat in de tweede seizoenshelft vaker mee wil doen om de overwinningen. Om dat voor elkaar te krijgen, blijft de ontwikkeling van de W13 op volle toeren draaien.

"Er komt zeker nog meer aan", antwoordt trackside engineering director Andrew Shovlin van Mercedes op de vraag of er na de zomerstop nog meer in het vat zit qua snelheid. "We gaan proberen om wat performance mee te nemen naar Spa om dat gat hopelijk te dichten, want we hebben nu niet ver meer te gaan. We blijven de auto echter nog wel even doorontwikkelen. De laatste races waren de leukste van het jaar en we hopen gewoon dat we die extra stap kunnen zetten. We willen in de nabije toekomst absoluut races winnen, dus we werken er hard aan om dat te bereiken."

Dubbel podium Hongarije geeft meer voldoening dan Frankrijk

De Hongaarse GP was de tweede race op rij dat beide Mercedes-coureurs het podium mochten betreden. Shovlin stelt dat het dubbele podium in Hongarije toch iets meer voldoening geeft dan die in Frankrijk. "Dat komt doordat we niet vertrouwden op pech of technische problemen bij anderen. De snelheid van de auto was ook heel goed en het is altijd fijn om een goede race te hebben voor een vakantieperiode", verklaart Shovlin. "De meeste voldoening halen we echter uit het zien waar de auto nu staat qua snelheid in kwalificatie en de race. We moesten vanaf de start van het jaar veel terrein goedmaken. We hebben heel hard gewerkt om iedere race nieuwe onderdelen op de auto te zetten en het is heel bevredigend om te zien dat we nu helemaal vooraan strijden met de Ferrari's en Red Bulls."

Video: In gesprek met Toto Wolff na de GP van Hongarije