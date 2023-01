"Mercedes dichterbij in 2023? Heel beleefd dat Verstappen het zegt"

Max Verstappen begint dit jaar weer als titelverdediger aan het Formule 1-seizoen. De Limburger hoopt een gooi naar zijn derde wereldtitel te doen, al heeft hij laten optekenen dat het kopiëren van 2022 allesbehalve makkelijk zal worden. Gek is dat natuurlijk niet. Zo heeft Verstappen in het voorbije jaar meerdere records scherper gezet en leek er geen einde aan de succesreeks te komen. "Ze hebben een soort clinic aan de anderen gegeven. Toen Max zich eenmaal comfortabel voelde in de auto was er helemaal geen houden meer aan voor de rest", begint Webber het gesprek met Motorsport.com.

"Red Bull heeft de betrouwbaarheidsproblemen die ze aan het begin van afgelopen seizoen hadden als team snel onder controle gekregen. De consistentie was het grootste probleem voor de tegenstanders. Red Bull was aan het eind eigenlijk sterk op iedere compound, sterk op high-downforce circuits en sterk op low-downforce circuits. Ze hadden geen echt zwakke plek meer en Max als individu heeft volgens mij helemaal geen zwakte", vervolgt de Australiër. "Zo hebben ze de concurrentie toch wel wat hoofdpijn bezorgd."

'Het is bij vlagen Formule 1 Plus voor Verstappen'

Met beide wereldtitels op zak, zeventien overwinningen en een straatlengte voorsprong in het WK valt dat laatste inderaad te stellen. Toch denkt Verstappen zelf dat de overmacht van Red Bull in 2023 minder groot zal zijn. De Nederlander verwacht dat de concurrentie een stuk dichterbij komt, ook doordat de nieuwe regels nog veel ruimte voor doorontwikkeling bieden. Hij vermoedt eveneens dat Mercedes meteen weer op de afspraak is vanaf de seizoensopener in Bahrein. "Ik vind dat vooral heel beleefd van Max", reageert Webber op de vraag of hij dezelfde verwachtingen heeft. "Ik denk toch dat Red Bull weer het meest gevaarlijke team zal zijn aan het begin van het seizoen."

Dat laatste komt volgens Webber doordat alle uitdagers een stap moeten zetten om het niveau te halen dat Red Bull in 2022 al heeft aangetikt. "Alle anderen moet zichzelf op ieder vlak verbeteren. De betrouwbaarheid van Mercedes was goed, maar die van Ferrari minder. Red Bull had én een goede betrouwbaarheid én was sterk op alle circuits. Voor Max was het bij vlagen Formule 1 Plus in het voorbije jaar. Spa was het hoogtepunt voor mij, hoe hij daar door het veld heen sneed."

Een belangrijke variabele voor Red Bull is natuurlijk wel hoeveel pijn de reductie van de windtunneltijd gaat doen. "Dat weet niemand op dit moment. Maar ik ben er wel redelijk zeker van dat ze daar genoeg capabele en creatieve mensen hebben om de boel goed draaiende te houden. Verder weten we natuurlijk ook niet of Mercedes in het voorbije jaar echt iets heeft opgegeven. Opgeven is eigenlijk niet helemaal het goede woord, omdat het altijd draait om leren voor het volgende jaar. Maar de vraag is vooral hoe zij de R&D-mogelijkheden en onder het budgetplafond ook het geld hebben verdeeld tussen afgelopen jaar en het aankomende seizoen. In dat opzicht wordt het wel weer fascinerend om te zien hoe het eerste kwart van dit seizoen gaat verlopen."