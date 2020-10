Mercedes denkt al aan 2021: Geen DAS in trainingen Portugese GP

Dat Mercedes de blik al grotendeels op 2021 heeft gericht, mag geen geheim meer heten. Zo heeft teambaas Toto Wolff al aangegeven dat de doorontwikkeling van de W11 is stopgezet en dat innovaties worden bewaard voor de bolide van volgend jaar. Dat kan ook verklaren waarom Red Bull - waar wel volop wordt doorgewerkt aan de RB16 - ogenschijnlijk iets dichterbij komt.

Naast een verschoven focus in de doorontwikkeling anticipeert het Zuid-Duitse merk ook op een verbod van het innovatieve DAS-systeem. Met dat systeem kunnen coureurs zoals bekend de 'toe' van de voorbanden aanpassen, meer precies door het stuurwiel naar zich toe te trekken op rechte stukken. Dit systeem helpt vooral om de banden sneller op temperatuur te krijgen - hetgeen bij herstarts en in de kwalificatie van belang is - en kan in meer algemene zin ook helpen om de weerstand en daardoor uiteindelijk de bandenslijtage te verminderen.

Louter voordelen dus, al heeft de FIA er voor 2021 een streep doorheen gezet. Mercedes moet het aankomend seizoen zonder DAS stellen en wenst daar dit raceweekend alvast op in te springen. Uit informatie en beeldmateriaal van Motorsport.com blijkt dat Mercedes voor de Portugese GP heeft gewerkt aan een optie zonder DAS. Op de foto is te zien dat men dit weekend weer een stuurinrichting met een 'passieve' oplossing heeft meegenomen, zoals dat ook in 2019 en in de jaren daarvoor het geval was. Hiermee wordt tijdelijk afstand genomen van de verstelbaarheid door coureurs, zoals op onderstaande illustratie nog wel te zien is.

Motorsport.com heeft van het team vernomen dat beide Mercedes-coureurs volgens de huidige planning alleen op vrijdag zonder DAS rijden. Het is volgens de equipe vooral een test richting volgend jaar. Het moet Mercedes meer inzicht geven in de gekozen oplossing en moet de coureurs en teamleden ook wijzer maken over de implicaties van het verbod op DAS. Om onvoorziene gevolgen al zo vroeg mogelijk op te merken, wil Mercedes niet wachten tot het einde van dit seizoen en juist in een eerder stadium meters maken zonder DAS op de W11.

Donderdag sprak regerend en onder normale omstandigheden aanstaand wereldkampioen Lewis Hamilton nog lovend over de innovatiedrift van Mercedes. "Vele punten waar Valtteri en ik in de voorbije jaren mee zijn gekomen, zijn inmiddels geïmplementeerd. Verder heeft het team nog enkele ongelooflijke dingen verzonnen en ook daadwerkelijk uitgevoerd, waaronder DAS", sprak Hamilton tijdens de online persconferentie. Het verbod op DAS kan als een klap voor Mercedes worden gezien, maar Hamilton bekijkt het liever anders. "Volgend jaar mag het niet meer en dat is op zich ook prima. Eén van onze genieën zal weer een andere manier vinden om dit team verder vooruit te helpen."

Met medewerking van Matt Somerfield en Giorgio Piola