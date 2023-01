Mercedes heeft datum voor presentatie F1-bolide 2023 geprikt

De teams zijn inmiddels druk bezig met de ontwikkeling van de auto’s waarmee zij in het Formule 1-seizoen 2023 aan de start willen verschijnen. Voorafgaand aan de wintertest in Bahrein willen de teams het strijdwapen voor het eerst aan de fans laten zien en dus worden er in deze periode ook data gekozen voor de teampresentaties. Tot vandaag hadden zes teams bekendgemaakt op welke datum zij hun nieuwe bolide aan de wereld voorstellen. Donderdagmiddag heeft Mercedes dat als zevende renstal gedaan. De nieuwe wagen, die geheel in lijn met de afgelopen jaren de naam W14 gaat dragen, wordt op 15 februari onthuld.

Mercedes hoopt in 2023 terug te keren in de strijd om de wereldtitels. Na acht opeenvolgende constructeurstitels deed het team in 2022 niet mee voor de hoofdpijzen, mede doordat de W13 met enkele fundamentele problemen kampte. Toch lukte het in Brazilië om een dubbelzege te boeken, wat de enige overwinning in 2022 zou zijn. De Duitse fabrieksformatie hoopt dat de belangrijkste problemen van de W13 opgelost zijn met het ontwerp van de W14, zodat de bolide zich vaker en op meer verschillende circuits aan het front kan melden. Aan de personele bezetting is niets veranderd: Lewis Hamilton en George Russell vormen opnieuw het rijdersduo, terwijl teambaas en CEO Toto Wolff het team blijft aansturen.

Met de gekozen dag voor de teampresentatie en onthulling van de W14 bijt Mercedes absoluut niet het spits af. Vooralsnog is die eer voor Williams. Hoewel de Britse renstal de FW45 niet in volle glorie aan de wereld voorstelt, vindt op 6 februari wel de teampresentatie en onthulling van de nieuwe livery plaats. Een kleine week later doet AlphaTauri in New York hetzelfde, om daarmee een drukke week vol teampresentaties af te trappen. Op 13 februari onthult McLaren de MCL37 in Woking, terwijl Aston Martin op dezelfde dag de AMR23 onthult. Op Valentijnsdag is het de beurt aan Ferrari, een dag later dus gevolgd door Mercedes. Alpine presenteert de nieuwe auto op 16 februari, terwijl Red Bull, Alfa Romeo en Haas nog geen datum hebben gecommuniceerd.

Overzicht bevestigde F1-teampresentaties 2023

Datum Team Auto Locatie 6 februari Williams FW45 Online 11 februari AlphaTauri AT04 New York 13 februari McLaren MCL37 Woking 13 februari Aston Martin AMR23 Silverstone 14 februari Ferrari n.n.b. n.n.b. 15 februari Mercedes W14 Silverstone 16 februari Alpine A523 n.n.b.