Mercedes werkt verder aan DAS ondanks naderend verbod

Mercedes baarde tijdens de wintertests in Barcelona veel opzien met het DAS-systeem. Met deze vinding kunnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de stand van de voorwielen aanpassen door het stuur naar voren en naar achteren te bewegen. Als gevolg hiervan genieten zij minder bandenslijtage en een iets hogere topsnelheid. Ook zouden de coureurs hun banden met DAS beter op temperatuur kunnen brengen. Red Bull diende in Oostenrijk een protest in tegen het systeem, maar volgens de FIA voldoet het aan de huidige regels.

Hoewel DAS al verboden was voor 2021, betekent dat niet dat het systeem dit jaar niet verder wordt ontwikkeld door Mercedes. Op de eerste plaats valt er voor de regerend kampioenen simpelweg nog veel te leren over het stuursysteem. Maar ook verdere aanpassingen vallen niet uit te sluiten. "Het is nog steeds een heel nieuw systeem voor ons", zegt Allison op een vraag van Motorsport.com. "Hoe we er precies het maximale uithalen, en waar en wanneer, dat is tot op zekere hoogte nog steeds een ontdekkingsreis die we aan het maken zijn. Hoe we het systeem dit seizoen nog verder gaan ontwikkelen, dat ligt nog open. Maar het hoofdstuk is voor ons dus nog niet gesloten. We hopen er in elk geval nog meer uit te kunnen halen door er in de komende races snel meer over te weten te komen."

Mercedes won de eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2020. Bottas zegevierde in de seizoensouverture in Oostenrijk, waarna Hamilton de tweede race op de Red Bull Ring en de Hongaarse Grand Prix naar zich toetrok. In het kampioenschap gaat Hamilton aan de leiding met 63 punten, gevolgd dor Bottas met 58 punten. Max Verstappen staat na drie races derde, maar heeft met 33 punten al een aardige achterstand te pakken. Bij de constructeurs leidt Mercedes met 121 punten, waarmee zij ruim een keer zoveel punten heeft dan Red Bull, dat met 55 punten de tweede plek in de tussenstand bezet.

Met medewerking van Luke Smith

