Mercedes dankt Schumacher voor simulatorwerk na podium F1 Silverstone

De vrijdag van de Grand Prix van Groot-Brittannië verliep niet zoals Mercedes gewenst had. Vooral de snelheid over één ronde liet daarbij te wensen over. Zo kwamen Lewis Hamilton en George Russell in de eerste training niet verder dan posities twaalf en veertien, om later op de dag in VT2 in omgekeerde volgorde te stranden op P12 en P15. Een dag later waren de kaarten echter anders geschud voor de Duitse fabrikant, want beide rijders sloten VT3 in de top-tien af, gevolgd door de zesde en zevende startpositie. In de race op Silverstone zou Hamilton vervolgens naar een podiumplek rijden, terwijl Russell uiteindelijk op de vijfde stek eindigde.

Die wederopstanding op zaterdag en zondag is grotendeels te danken aan het werk dat na de vrijdagse actie is geleverd in de simulator, erkent technisch directeur James Allison in de debriefing van Mercedes over de Britse GP. "We zagen op vrijdag dat we een heel sterke auto voor de race hadden. Beide coureurs lieten goede, consistente snelheid zien en het leek erop dat we goed met de banden zouden omgaan in de racestints op zondag. We wisten dat onze afstelling er bijna was, maar we wilden niet te veel veranderen omdat je daarmee het delicate verbruik van de banden misschien om zeep helpt", verklaart Allison het proces achter de veranderingen die voor zaterdag werden doorgevoerd.

Naast de goede snelheid over een lange run merkte Mercedes dus ook dat de snelheid over een ronde waardeloos was. "We hadden daar geen excuses voor, we waren gewoon langzaam. Onze uitdaging voor de avond was hoe we snelheid konden vinden voor de kwalificatie, zonder aan de fundamentele afstelling van de auto te zitten", vervolgt Allison, die lovend is over de rol van Mick Schumacher en de engineers in de simulator. "Ze hebben tot 2.00 uur gewerkt om te achterhalen hoe we de auto het beste voor konden bereiden om goed voor de dag te komen over één ronde. Daarbij hebben ze alleen gewerkt aan dingen die je kunt veranderen tussen de kwalificatie en race: de bandenspanning, de stand van de flaps van de vleugels enzovoorts. Dat team heeft briljant werk geleverd en het resultaat was dat onze snelheid over een ronde goed genoeg werd voor een fatsoenlijke plaats op de startgrid. Dat stelde ons weer in staat om op zondag een goede race af te werken."