Mercedes: "Dachten dat Russell vijfde zou worden zonder extra pitstop in Spa"

George Russell heeft in Spa-Francorchamps een tactisch zeer interessante race op zijn naam geschreven. De Brit was lange tijd in het gezelschap van onder meer Max Verstappen en Lando Norris, maar wist pardoes naar de hoogste trede van het podium te rijden door op een éénstopper in te zetten. "Dit is een ongelooflijk resultaat. We hadden dit absoluut niet verwacht toen we vanochtend onze strategiebespreking hadden", straalt Russell na afloop. "Na de trainingen op vrijdag hebben we enorm veel veranderingen doorgevoerd en vandaag voelden de auto en de banden ineens geweldig aan. Ik bleef via de radio maar zeggen 'volgens mij kunnen we een éénstopper doen'. De strategie was geweldig en ik moet Lewis ook een compliment maken, aangezien hij de hele race heeft gecontroleerd. Dit één-tweetje is een ongelooflijk resultaat voor het team en een geweldige manier om de zomerstop in te gaan."

Waar via de boordradio duidelijk te horen was dat Russell zelf het initiatief heeft genomen voor deze éénstopper - met berichten als 'denk na over een éénstopper' en een bevestigend antwoord op de vraag of dat mogelijk zou zijn - toont hij zich na afloop bescheiden. "Het was een geweldige teamprestatie, ook met alle strategische mensen in ons team. We hebben de gok genomen, al was dat alleen mogelijk doordat de auto vandaag zo goed aanvoelde." Waar Russell de strategie-afdeling looft, voegt teambaas Toto Wolff toe dat die geen seconde aan een overwinning van Russell heeft gedacht. "We dachten niet dat dit mogelijk was, nee. Maar op een gegeven moment zeiden we 'laat hem maar buiten blijven, want in beide scenario's worden we toch vijfde'." De teambaas geeft ermee aan dat P5 ook de voorspelling was toen Russell voor de éénstopper ging. "Maar op de één of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen..."

Dat laatste is op twee verschillende manieren een ommekeer van jewelste te noemen. Om te beginnen is het een enorm contrast met vrijdag, toen de Mercedes-coureurs na het uitstappen zeer ontevreden waren. "We waren vrijdag helemaal nergens", weet Wolff ook. "Daarna hebben we enkele veranderingen aan de auto doorgevoerd en vandaag waren we duidelijk sneller dan de rest." Die veranderingen zitten onder meer in het teruggaan naar een oude vloer. Ten tweede markeert deze één-twee de enorme ommekeer die Mercedes sinds Bahrein heeft doorgemaakt. "We hebben nu drie van de laatste zes races gewonnen", geeft Russell aan. "Eigenlijk wil ik nu helemaal geen zomerstop en wil ik volgend weekend alweer een nieuwe race. Dit is vooral een groot compliment aan iedereen in Brackley en Brixworth."