Mercedes maakt cruciale fout in slotfase F1-kwalificatie Brazilië

Door de aankomende storm doken de Formule 1-coureurs meteen de baan op in het laatste kwalificatiedeel in Brazilië. Het was van cruciaal belang om voor de regen al een tijd op de klokken te brengen. Lewis Hamilton en George Russell stonden als respectievelijk derde en vierde in de wachtrij in de pitlane, achter de Aston Martin-coureurs, maar maakten alleen niet optimaal gebruik van de mogelijkheid om de banden op de juiste temperatuur te krijgen.

Fernando Alonso en Lance Stroll waren aan het pushen om het rubber warm te krijgen in hun outlaps, terwijl de mannen van Mercedes juist voorzichtig deden. Russell werd bij het einde van de pits zelfs nog ingehaald door Max Verstappen, die uiteindelijk pole pakt. De Red Bull-coureur wist dat hij agressief moest rijden in de voorbereiding op zijn eerste run. Hamilton en Russell pakten uiteindelijk de vijfde en zesde startplek - wat de achtste is geworden dankzij een gridstraf voor het hinderen op de pituitgang - voor zondag.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt. Hij vindt dat Mercedes beter had moeten anticiperen op de snel veranderende omstandigheden. "Je ziet hoe marginaal de verschillen zijn qua outlaps en temperaturen. We reageerden niet goed genoeg", vertelt de Oostenrijker aan Sky Sports. "De Aston Martins stormden weg. Max, die net met warme banden uit de pits kwam, idem dito. Uiteindelijk waren zij de rapste wagens. We zaten een seconde, of acht tienden, van onze eerdere tijd af. Dat laat zien wat er had moeten gebeuren."

Wolff denkt dat elke startplaats tussen P1 en P8 mogelijk was geweest. Andrew Shovlin, technisch directeur bij het Duitse merk, vindt dat Mercedes er goed aan deed door alvast in de rij te gaan staan, maar zegt eerlijk dat er geen rekening was gehouden met de belangrijke rol van de bandentemperatuur. "Het was goed om vooraan te rijden, maar we verloren veel te veel bandentemperatuur tijdens het wachten op het groene licht. Daardoor was de grip in de openingsronde niet goed. Dat was kostbaar, aangezien het daarna vochtig werd."

Hamilton vindt de uiteindelijke achterstand op Verstappen van 0.742 seconde niet echt representatief voor de snelheid van de W14 ten opzichte van de auto van Red Bull. "De vijfde plek is nooit fijn", zegt de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik heb mijn best gedaan. Hopelijk gaat het in de race een stuk beter. De auto toonde in ieder geval goede performance, maar we zitten een paar tienden bij de top verwijderd. De omstandigheden aan het einde zetten ons meer naar achteren dan had moeten zijn, al is dat ook wel moeilijk te zeggen."

Video: Naderende regenbui zorgt voor dringen in openingsfase Q3 in Brazilië