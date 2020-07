Mercedes-coureurs verbaasd over grote achterstand Red Bull

Max Verstappen pakte vorig seizoen nog pole-position op de Hungaroring en vocht tijdens de race om de overwinning van Hamilton. Mercedes had verwacht dat het dit jaar flink wat tegenstand zou krijgen van het energiedrankenmerk, maar voorlopig is men niet opgewassen tegen de kampioensformatie. Verstappen viel tijdens de eerste race van het seizoen uit en eindigde op gepaste afstand als derde tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Hamilton sprak voor het weekend de verwachting uit dat Red Bull op de Hungaroring sterker voor de dag zou komen.

Gevraagd hoe verrassend het was dat het gat tijdens de kwalificatie van zaterdag maar liefst 1.4 seconde was ten opzichte van Verstappen, zei Hamilton: “Ik had niet gedacht dat het zou gebeuren. Ik had niet verwacht dat de achterstand zo groot zou zijn. Het tempo van Red Bull was vorig jaar heel sterk hier, dit is geen vermogenscircuit, dit gaat over de wagen, de mechanische grip en het aerodynamische pakket. Ik had gedacht dat ze een beter pakket zouden hebben dan tijdens de kwalificatie is gebleken. Ik weet niet of ze hun goede rondjes wel hebben gereden, maar het gat is wel heel erg groot.”

Na afloop van de kwalificatie sprak ook Bottas uit verbaasd te zijn over het resultaat. “Het is heel verrassend. Ik had verwacht dat ze dichter bij zouden staan dan in Oostenrijk. Ik weet niet hoe hun sessie gegaan is, hadden ze meer problemen? Het hele weekend staan ze al op enige achterstand, dat is op zich al verrassend. Ik ken de details verder niet.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas