Mercedes-coureurs met aangepaste helmen in Oostenrijk

Hamilton heeft zich de afgelopen periode actief ingezet tegen racisme en discriminatie. Hij riep op tot verandering in de industrie. Mercedes onthulde maandag een nieuwe livery waarmee de Zilverpijlen de rest van het seizoen in actie komen. Ook de race-overalls van Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas zijn aangepast.

Donderdagavond laat zette Hamilton een video op Twitter waarin hij een nieuw helmontwerp onthulde. De basiskleur is nu zwart, aanvankelijk zou Hamilton de kleuren wit en paars voeren op zijn helm. De paarse kleur is nog steeds terug te vinden op het nieuwe hoofddeksel. De traditionele 'Still I Rise'-slogan op de achterkant is vervangen door 'Still We Rise'.

Ook Bottas heeft het ontwerp van zijn helm aangepast, de Finse coureur heeft op de achterkant van de helm een boodschap: 'Stronger Together'.

Bottas en Hamilton komen vrijdagochtend met hun nieuwe helmen in actie als de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk om 11.00u begint.