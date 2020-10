'Kleine veranderingen' bij Mercedes na positieve coronatest

Zoals de richtlijnen voorschrijven, is de persoon in kwestie in isolatie geplaatst. De identiteit van het teamlid is omwille van de privacy niet bekend gemaakt. Of dan wel hoeveel andere medewerkers in quarantaine zijn geplaatst door onderling contact, is evenmin wereldkundig gemaakt. Mercedes hield het op donderdag bij een kort statement, maar regerend wereldkampioen Lewis Hamilton verklaarde nadien wel dat de coronabesmetting enkele veranderingen met zich meebrengt voor het aanstaande raceweekend.

"Het is om te beginnen heel vervelend om zoiets te horen, zeker voor al onze mannen die iedere dag zo hard werken", begint Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com in de online persconferentie. "We hebben er natuurlijk wel een vrije week tussen gehad, maar ook daarin blijft iedereen er alles aan doen om veilig te blijven. In dat opzicht is het wel zorgwekkend."

Naast zorgwekkend brengt het praktisch ook enkele veranderingen met zich mee. Een kleine verschuiving van de taken is haast onontkoombaar, zeker als een teamlid zoals in dit geval op een laat moment nog wegvalt. "Ik kan niet precies zeggen wat dit betekent voor ons raceweekend. We hebben gelukkig veel goede mensen in het team, het draait niet slechts om één persoon. Maar het zal wel wat aanpassingen en ook iets andere werkzaamheden vergen om ervoor te zorgen dat alles zonder problemen kan verlopen."

Het teamlid van Mercedes tekent voor de eerste positieve coronatest in een F1-team sinds de besmetting van Sergio Perez. De Mexicaan moest twee raceweekenden missen en ondervond zodoende veel hinder van zijn testuitslag. Valtteri Bottas heeft echter goede hoop dat Mercedes de gevolgen binnen de perken kan houden, zeker met enkele omzettingen binnen het team. "Als coureur is zo'n positieve test natuurlijk wel het laatste wat je wilt, dat betekent namelijk dat je minimaal één race moet missen. We doen er alles aan om het virus niet op te lopen, al hangt het voor een deel ook met de factor geluk samen. Natuurlijk is het vervelend voor ons teamlid, maar ik vertrouw erop dat alle protocollen worden gevolgd en dat het bij dit ene geval blijft."