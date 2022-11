Mercedes wil contractbesprekingen Hamilton in de winter oppakken

De speculaties over een contractverlenging van Lewis Hamilton kwamen op gang nadat de Brit zelf duidelijk maakte dat hij snel zou bijtekenen voor na 2023. In gesprek met onder meer Motorsport.com zei de zevenvoudig wereldkampioen: "Er komt een nieuwe deal. Binnenkort gaan we om de tafel en het een en ander bespreken." Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het team niet op zoek wil naar een andere coureur en graag door te willen met Hamilton. De Oostenrijker maakt echter geen haast. Hij vindt het handiger om dergelijke gesprekken na afloop van het huidige Formule 1-seizoen te doen.

"De gesprekken zijn nog niet gestart", verklaart Wolff. "Het is zaak om het jaar af te maken en in de winter een rustig moment te pakken, net als de vorige keer. Toen begonnen we in de kerstvakantie met praten. Dat duurde vervolgens meer dan twee maanden. Hij is nu veel meer dan een coureur voor ons. Hoewel we het einde van zijn loopbaan niet bespreken, is het wel belangrijk om te praten over een rol als Mercedes-ambassadeur, de vele sponsors die we hebben en de invloed die hij kan hebben op ons bredere publiek."

Niets anders dan Mercedes

Hamilton heeft in de Formule 1 alleen met Mercedes-motoren geracet. In zijn tijd bij McLaren reed de renstal met krachtbronnen van het Duitse merk. In 2008 greep de Brit daar zijn eerste titel, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar het fabrieksteam. Met dat team won hij nog eens zes rijderstitels. De Engelsman is niet voornemens bij de concurrentie te gaan rijden. "Mijn doel is om bij Mercedes te blijven", vervolgt de man uit Stevenage. "Ik zit al sinds mijn dertiende bij Mercedes. Het is mijn familie. Ze hebben me door dik en dun gesteund, zelfs toen ik van school werd gestuurd. Ze steunden me bij alles wat er in 2020 gebeurde. Ik kreeg support toen ik fouten maakte en bij shit in de pers. Tijdens alle ups en downs ben ik gesteund. Ik geloof in dit merk en in de mensen in de organisatie. Ik wil de beste teamgenoot zijn. Het merk kan nog beter, toegankelijker en sterker worden dan dat het nu al is. Ik denk daar een integraal onderdeel van te kunnen zijn."