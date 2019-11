Mercedes met opvallend conservatieve bandenkeuze naar Brazilië

Max Verstappen neemt tien setjes softs mee naar de race op het fraaie circuit van Interlagos. De Nederlander kiest qua verdeling van de resterende sets voor tweemaal de mediums en slechts eenmaal voor de hardst beschikbare compound. Zijn keuze is daarmee vergelijkbaar met de meest recente Grands Prix, waar Red Bull ook maar één set van het rubber met de witte randen meenam.

Door de verhoogde bandenslijtage bleken de hardste banden zowel in Mexico als Amerika echter dé compound voor de race. Wellicht met die kennis in het achterhoofd heeft Mercedes Valtteri Bottas voor Brazilië een tweede set van het hardste rubber meegegeven. De Fin heeft evenals teamgenoot Lewis Hamilton 'slechts' voor acht sets van de softs gekozen. In vergelijking met de tien setjes van Red Bull en Ferrari, is de bandenkeuze van Mercedes dus aardig behoudend te noemen. Bij de overige teams springt McLaren het meest in het oog, zij maken een keuze vergelijkbaar met die van de Zilverpijlen.