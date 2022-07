Mercedes houdt concept Red Bull Racing nauwlettend in de gaten

Mercedes kent voorlopig een lastig F1-seizoen, waarbij het flink wordt geteisterd door porpoising en bouncing. Maar nu meer en meer teams de sidepods van Red Bull Racing kopiëren, en suggereren dat dit de beste oplossing is, meldt Mercedes dat het niet uitsluit het voorbeeld van de Oostenrijkers te volgen. Hoewel het Britse raceteam niet gelooft dat het overstappen naar dat ontwerp de problemen helemaal oplost, zegt Mercedes wel dat het de mannen uit Milton Keynes nauwlettend in de gaten houdt en probeert te begrijpen wat de voordelen zijn.

Op de vraag van Motorsport.com of er een mogelijkheid is dat Mercedes het concept van Red Bull overneemt, antwoordt technisch directeur Mike Elliott. "Ik denk dat het stukje bodywork, dat te zien is, niet de belangrijkste onderscheidende factor is. Het zit hem met name in het ontwerp van de vloer. We hebben een aantal concepten in die richting geëvalueerd. Ik zeg niet welke kant we op gaan, maar we kijken ook naar het concept van Red Bull. Het is ook dom om daar niet naar te kijken of te ontkennen dat wij het niet verkeerd hebben gedaan. Daarbij kijken we dus niet alleen naar Red Bull, maar naar alle concepten op de grid. Daaruit moeten we kijken wat interessant is en waarom dat zo is."

Elliott legt uit dat het met name belangrijk is om te begrijpen welke voordelen een concept als dat van Red Bull oplevert, in plaats van dat je het klakkeloos overneemt. "Als ex-aerodynamicaspecialist probeer je te begrijpen wat er gebeurt met de luchtstroom", vervolgt hij. "Vanuit daar ontwikkel je een concept. Misschien zien we dit jaar veranderingen, misschien volgend jaar. Misschien blijven we ook wel waar we zijn. Dat zijn de vragen die we moeten gaan beantwoorden."

Mercedes heeft flink veel updates meegenomen naar Silverstone, die volgens Elliott met name bedoeld zijn om de performance te verbeteren nu het team porpoising grotendeels heeft opgelost. "In Spanje werd duidelijk dat de veranderingen met name bedoeld waren om anders met de aerodynamica te gaan werken. Door dit te doen is het stuiteren minder geworden, maar dat heeft waarschijnlijk wel invloed gehad op de aerodynamische performance van de auto. Bij deze upgrade [op Silverstone] proberen we dit weer terug te krijgen en sneller in de rondte te gaan."