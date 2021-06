Mercedes: Niets mis met chassis, maar wissel geeft Bottas vertrouwen

Valtteri Bottas kwam op het Circuit Paul Ricard beduidend beter voor de dag dan in Baku. De Fin zette de toon tijdens de eerste training en maakte in de tweede sessie eveneens een goede indruk op mediums. De Fin kan de Mercedes-auto naar eigen zeggen 'weer volledig vertrouwen' en juist dat markeert een belangrijk verschil met Baku en in mindere mate Monaco. Alhoewel Bottas het niet met zo veel woorden wil zeggen, lijkt dit - in ieder geval mentaal - samen te hangen met de chassiswissel. De nummer zes uit het WK heeft geen hagelnieuw chassis gekregen van Mercedes, maar gebruikt in Zuid-Frankrijk het exemplaar van Lewis Hamilton.

"We wisselen continu met onderdelen en deze chassiswissel zat ook al enige tijd in de pijplijn. We gebruiken deze chassis' voor het tweede jaar op rij en dit hoort gewoon bij ons plan", geeft Wolff nog maar eens aan dat het geen ingreep is om Bottas een dienst te bewijzen. Toch is dat laatste wel mooi meegenomen. De Oostenrijkse teambaas ziet namelijk ook wel in dat Bottas weer meer vertrouwen in de auto heeft. "Dit stelt een coureur mentaal in ieder geval wat gerust, dat is op zichzelf al positief. We hebben overigens ook nog een volledig nieuw chassis liggen, dus dat kunnen we altijd nog gebruiken."

Wolff is trouwens niet van mening dat er iets mis is met het chassis dat voorheen door Bottas werd gebruikt en momenteel door Hamilton. "Dat chassis functioneerde uitstekend in Monaco, waar Valtteri zich keurig kwalificeerde. We hebben ook goed naar de engineers geluisterd. Zij zeggen dat alles uitgebreid onderzocht is en dat er geen enkel verschil te vinden is. Maar goed: als de coureur zich er op de één of andere manier niet goed bij voelt, dan heeft het geen zin om dat te negeren en zo nodig een punt te maken. Dan is het prima om de boel te veranderen."

Dat laatste is gebeurd, waardoor Hamilton nu met het veelbesproken chassis op pad is. Tijdens de eerste trainingen toonde hij zich via de boordradio niet helemaal tevreden over de auto, al kan de wereldkampioen niet zeggen dat die onvrede samenhangt met het chassis. "Het is een compleet ander circuit [dan Baku], dus ik kan het niet goed vergelijken. Sowieso maak je maar heel zelden mee dat er verschil tussen beide chassis' zit." Gevraagd of hij tot dusver iets bijzonders heeft gemerkt, luidt het antwoord dan ook: "Nee, voor mijn gevoel niet."

Video: De chassiswissel bij Mercedes en de mediadag in Frankrijk uitgebreid besproken in de F1-update