Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er dit jaar geen geheim van gemaakt dat hij Max Verstappen zou willen binnenhalen als opvolger van Lewis Hamilton. Verstappen heeft echter een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing en de kans lijkt dus klein dat hij een overstap zou overwegen. Het geflirt van Wolff met Verstappen kon Red Bull-teambaas Christian Horner niet waarderen, maar voor de Grand Prix van Spanje deed Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius er nog een schepje bovenop. Ook hij wil Verstappen graag naar zijn stal hebben. Gevraagd door de Duitse tak van Sky Sports wat Mercedes Verstappen kan bieden, antwoordt hij: "De beste coureurs willen in de beste auto's rijden. Het is onze taak om het beste pakket te produceren. Het gaat ook om 2026: een nieuw begin, nieuw geluk en nieuwe regels. Dat biedt ook een kans. Wie weet wat er gaat gebeuren? Maar hij zou er goed uitzien in zilver, of niet dan?"

Op dit moment is er een stijgende lijn te zien bij Mercedes, al heeft het nog altijd een achterstand op Red Bull. Volgens Källenius gaat het team in ieder geval de goede kant op. "De nieuwe voorvleugel heeft de aerodynamische balans aanzienlijk verbeterd", stelt de Zweeds-Duitse zakenman. "En nu kunnen we weer een beetje aanvallen. Als je seizoenen hebt waarin het niet zo goed gaat als voorheen, dan zit je een beetje gefrustreerd voor de tv. Maar het team heeft altijd hard gewerkt en de auto wordt alsmaar sneller. Wie weet, als we de volgende stap kunnen zetten, dan zitten we er misschien weer bij."

Op de achtergrond speelt er binnen Mercedes ook nog genoeg. Onlangs werd er nog een anonieme mail verstuurd naar alle adressen die eerder ook een link ontvingen naar het vermeende bewijsmateriaal van ongewenste gedrag van Horner. In de mail zouden ongelukkige teamleden van Mercedes aangeven niet blij te zijn met de behandeling van Hamilton. Wolff heeft duidelijk gemaakt dat hij naar aanleiding van deze mail de politie heeft ingeschakeld en benadrukte dat hij Hamilton nodig heeft als zijn team nog hoog in het constructeurskampioenschap wil eindigen.

Källenius beaamt de woorden van Wolff. "Lewis maakt al bijna 25 jaar deel uit van de Mercedes-familie", zegt de Mercedes-CEO. "Wij, het team, Toto en ik, staan honderd procent achter Lewis. Zelf al rijdt hij volgend jaar in een andere kleur: hij zal altijd deel uitmaken van de Mercedes-familie. Het hoort erbij dat er dan emoties binnen een team zijn. Maar het beleid bij Mercedes is duidelijk en dat is altijd het geval geweest: beide coureurs krijgen exact dezelfde kansen en hetzelfde pakket."