Mercedes plaatste in Monaco een hoop nieuwe onderdelen op de W14 en werd bemoedigend door de verbeterde performance, die met name in Spanje en Canada te zien was. Het dichtte het gat naar de leidende teams Red Bull Racing en Aston Martin ietsjes. Het Duitse merk is zich er echter van bewust dat er nog een hoop veranderingen nodig zijn, omdat een aantal zaken op de huidige Formule 1-auto nog verre van perfect zijn. Het zetten van een grote en significante stap is met het budgetplafond niet eenvoudig. De Formule 1-teams moeten voortdurend letten op de uitgaven aan de ontwikkeling.

Teambaas Toto Wolff zegt dat het Duitse merk een grondige analyse van het uitgavenpatroon heeft laten uitvoeren. Daaruit kon de conclusie worden getrokken dat het goed op weg is wat het wil doen met de W15, zonder dat er zorgen zijn over te hoge uitgaven. "We hebben 46 mensen op de financiële afdeling gezet. Zij houden het budgetplafond nauwlettend in de gaten. Tot op de laatste schroef", zegt de Oostenrijker. "Het volgt de trend van de uitgaven van het hele jaar en wat we hebben gedaan is middelen toewijzen aan verschillende projecten. Vorig jaar zijn we het hele jaar onder die lijn gebleven en ook dit jaar lukt dat. Als we rekening houden met een normale ontwikkelingsswitch naar volgend jaar, dan liggen we in principe goed op schema. Het goede is dat we constant leren over de auto. Er komen een aantal fundamentele veranderingen in het ontwerp voor volgend jaar, maar het is niet zo dat we dingen aan bouwen zijn. Het is meer simuleren - en dat wordt niet gemeten in geld."

Hoewel Mercedes stappen heeft gezet met de wagen, is het team zich ervan bewust dat er nog wel werk op de plank ligt. Lewis Hamilton zei na de Grand Prix van Canada dat een aantal karakteristieken nog verbeterd moeten worden. Hiermee doelde de Brit met name op de achterkant, die in 2023 nogal lastig is. Op de vraag of de W14 nu anders aanvoelt met de upgrades, antwoordt hij. "Eigenlijk voelt het niet heel anders dan begin dit jaar. Enkele elementen voelen een beetje anders. We hebben nu iets meer downforce. De karakteristieken zijn vergelijkbaar met wat we eerder dit jaar hadden. Voor de auto van volgend seizoen moet er nog het een en ander veranderen. Het is dus niet zeker of deze auto Red Bull kan verslaan. Daar moeten we aan werken."