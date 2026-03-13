Hoewel de coureurs en teams de handen nog behoorlijk vol hebben aan het leren kennen van de nieuwe generatie F1-auto's, kregen zij in China maar één training om zich voor te bereiden op de rest van het weekend - op het Shanghai International Circuit staat namelijk al de eerste sprintrace op het programma. Het was dan ook al snel druk op de baan nadat het licht aan het einde van de pitstraat op groen was gegaan.

Er gebeurde ook meteen het een en ander. Franco Colapinto spinde tijdens zijn outlap bij de negende en tiende bocht door wat een technische oorzaak leek, terwijl Lewis Hamilton en Lando Norris elkaar licht raakten in de laatste bocht bij een inhaalactie van de regerend wereldkampioen, vlak voordat zij aan hun eerste snelle ronde begonnen. Niet veel later was er opnieuw een moment voor Hamilton: hij spinde bij bocht zes doordat zijn remmen blokkeerden.

Andrea Kimi Antonelli zette in de openingsfase de snelste tijd neer door op mediums naar een tijd van 1.35.094 te gaan. Mercedes-teamgenoot George Russell nam echter al snel over met een 1.35.065. Antonelli was daarna bezig aan een nog snellere ronde, maar kreeg na twee paarse sectoren te maken met een virtuele safety car vanwege rommel op de baan. Russell verbeterde zich vervolgens naar 1.34.169, waarna Antonelli opnieuw een snellere tijd dan de Brit leek te gaan rijden, maar andermaal na twee paarse sectortijden werd gestoord door een VSC. Dit keer had Arvid Lindblad zijn Racing Bulls met een technisch probleem aan de kant gezet.

Max Verstappen in actie tijdens de vrije training op het Shanghai International Circuit. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nadat de auto van Lindblad was geborgen – de rookie kwam slechts zes ronden ver – meldde Charles Leclerc zich in de bovenste regionen van de tijdenlijst door de Ferrari, met de Macarena-achtervleugel die 180 graden draait, naar een 1.34.707 te sturen. Daarmee kwam hij tussen Russell en Antonelli op de tweede plaats te staan. De Monegask bracht het verschil met de winnaar van de seizoensopener in Melbourne hierna terug tot twee tienden met een 1.34.409.

De sessie was halverwege toen Hamilton naar P3 ging, al had de zevenvoudig wereldkampioen wel de zachte band nodig voor zijn 1.34.617. Met die tijd zakte hij al snel naar P4, doordat Oscar Piastri met een 1.34.550 op de medium band sneller ging. Daarbij had de McLaren-coureur bij het uitkomen van de laatste bocht nog een klein moment, waarvoor een snelle correctie met het stuur nodig was. Hamilton voerde het tempo hierna verder op en kwam met een 1.34.377 achter Russell op P2 te staan.

In het laatste kwartier gingen meer coureurs op de zachte band de baan op. Russell liet een nieuwe snelste tijd noteren met een 1.32.807, waarna Antonelli met de andere W17 aansloot op P2 met een 1.32.963. Daarmee had Mercedes een aardige marge op de concurrentie, en het verschil werd nog iets groter toen Russell zich verbeterde naar 1.32.741 en Antonelli een 1.32.861 liet noteren.

Piastri kwam op de zachte band tot een 1.33.477, goed voor de derde tijd op zeven tienden van Russell. Leclerc bracht met een 1.34.599 de vierde tijd op de klokken en Norris tekende voor de vijfde tijd met een 1.33.700. Hamilton was uiteindelijk zesde, op bijna 1,4 seconde van de snelste tijd van Russell. Oliver Bearman maakte indruk in de Haas met de zevende tijd. Max Verstappen kwam in de slotfase tot een 1.34.541, wat de achtste tijd was. Nico Hülkenberg in de Audi en Alpine-coureur Pierre Gasly completeerden de top-tien in de tijdenlijst.

De eerste sprintkwalificatie van het jaar begint om 08.30 uur Nederlandse tijd.