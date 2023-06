Mercedes krijgt boete voor overtreden parc fermé-regels na GP Spanje

Ruim twee uur na afloop van de Grand Prix van Spanje, waarin Lewis Hamilton en George Russell een sterke tweede en derde plaats behaalden voor Mercedes, kwam naar buiten dat het team zich bij de stewards moest melden voor een overtreding van de regels. De wedstrijdleiding was op de hoogte gebracht van het feit dat de fysio’s van Hamilton en Russell zich mogelijk niet aan de post-race procedure ‘voor een ordentelijk verloop van het evenement’ hadden gehouden, die de FIA voorafgaand aan elke race aan de teams verstrekt.

Op de zondagochtend van de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Spanje deelde de FIA aan de teams mee dat behalve monteurs, officials en vooraf goedgekeurde tv-crews en fotografen, niemand in parc fermé mag gekomen, nadat de coureurs hun wagens hebben geparkeerd. Ook stond geschreven dat “de fysio’s van de coureurs buiten de cool down room achter het podium moeten wachten tot de podiumceremonie voorbij is, na instructies van de mediagedelegeerde.”

Het was de mediagedelegeerde van de FIA die de stewards op de hoogte stelde van het feit dat Mercedes zich mogelijk niet aan de procedure had gehouden. Videobeelden bewezen dat daar sprake van was, waarop de Duitse fabrieksformatie een boete van 10.000 euro kreeg.

Vorig jaar werden er na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix ook boetes van 10.000 euro gegeven voor een vergelijkbare overtreding. Toen kwamen fysio’s van Ferrari, Red Bull en Mercedes in parc fermé, terwijl dat volgens de vooraf gedeelde procedure niet de bedoeling was.

