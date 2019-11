Mercedes blij dat leuke gedeelte van F1-regels 2021 nu begint

Eind oktober maakte de Formule 1-top eindelijk bekend hoe de reglementen voor het seizoen 2021 eruit gaan zien. De regels gaan op technisch, sportief en financieel vlak flink op de schop. Het aerodynamisch concept van de wagens gaat overhoop en er komt een budgetplafond. Toch zijn niet alle teams te spreken over het eindresultaat. Men vreest te weinig vrijheid voor de ontwerpers, waardoor de bolides uiteindelijk nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Niet iedereen kan zich daarin vinden. Allison zegt stellig: “Je moet wel een rare F1-engineer zijn als je niet enthousiast wordt van een grote dosis nieuwe reglementen om in te duiken, om kansen te zoeken om de snelst mogelijke auto te ontwikkelen”, aldus de Brit. “Het werk van de afgelopen jaren, en met name de climax van de afgelopen weken en maanden, was voor ons wat pijnlijk. Nu zijn we op het punt aangekomen waarop de lol begint. Je hebt het pamflet in handen en gaat er nu echt mee aan de slag.”

Een van de voornaamste doelen van de reglementsverandering is het creëren van meer spektakel en betere races. De wagens moeten elkaar beter kunnen volgen. Dat wil men bereiken middels grondeffect, simpelere voorvleugels en het verwijderen van bargeboards. De FIA verwacht veel van de aanpassingen maar Allison is minder overtuigd: “Ze hebben zeer goede doelstellingen. Het zijn echter erg lastige, heel erg lastige doelstellingen om te bewerkstelligen. We zullen in 2021 zien hoe succesvol het totale pakket is en in hoeverre deze goede maar moeilijke doelen behaald worden.”

De nieuwe F1-reglementen voor 2021 geanalyseerd:

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell