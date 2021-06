Mercedes blaast F1-test van Grosjean af

Grosjean zou eerst een demonstratie doen tijdens de Franse Grand Prix en daarna een privétest afwerken voor Mercedes. Dat was allemaal gepland om Grosjean nog een waardig afscheid te geven uit de Formule 1. De Fransman was in 2020 bezig aan zijn laatste seizoen toen een enorme crash tijdens de Grand Prix van Bahrein leidde tot een onmiddellijk einde van zijn carrière. Inmiddels zijn de meeste verwondingen op de huid van Grosjean goed genoeg hersteld en de coureur keerde ook terug in competitie. Hij rijdt voor Rick Ware Racing in de IndyCar Series.

Aangezien de verplaatste Franse GP op Paul Ricard nu samenvalt met de IndyCar-wedstrijd op Road America, moest de demonstratie voorafgaand aan de GP eerder al afgeblazen worden. Wel zou de test gewoon doorgaan op de dinsdag na de race. Maar ook dit is nu van de baan, laat Mercedes woensdagavond in een korte verklaring weten. "Helaas moeten we bevestigen dat de Mercedes-test van Romain Grosjean geannuleerd is vanwege reisbeperkingen en verplichtingen met betrekking tot quarantaine. We doen er alles aan om Romain later deze zomer alsnog een kans te geven op een test in de Mercedes F1-wagen. We zoeken nu naar een geschikt moment."