Tijdens de triple-header in België, Nederland en Italië van vorig jaar liet Mercedes de trucks van het F1-team als proef al eens rijden met biobrandstof. Op die manier wilde het merk erachter komen of deze duurzame brandstof een geschikt alternatief is. Het experiment verliep succesvol, want Mercedes wist de uitstoot ten opzichte van fossiele brandstof met 89 procent te verminderen. De kosten van deze duurzame brandstof en de aanwezigheid van het budgetplafond maakten het echter onmogelijk voor Mercedes om in 2023 het hele Europese seizoen gebruik te maken van de milieuvriendelijkere variant.

Oorspronkelijk telden de brandstofkosten voor het vervoer naar de races mee voor het budgetplafond. Doordat biobrandstof duurder is dan fossiele brandstof, zou een overstap voor Mercedes gevolgen hebben met het oog op de doorontwikkeling van de F1-bolide. Na gesprekken in de Formula 1 Commission zijn er enkele duurzame initiatieven geïntroduceerd, waardoor teams aangemoedigd worden om zonder nadeel een optie te kiezen die beter is voor het milieu. Een van deze initiatieven is dat de kosten van biobrandstof voor bedrijfsauto's, trucks en generatoren van F1-teams niet langer meetellen binnen het budgetplafond. Teams die de overstap willen maken naar de duurzamere brandstof, kunnen dat dus doen zonder dat het ten koste gaat van budget dat bedoeld is voor de ontwikkeling van de auto.

Mercedes en titelsponsor Petronas gaan van deze gelegenheid gebruikmaken door de gehele transportoperatie richting de negen Europese F1-races op biobrandstof te laten rijden. Het gaat om een afstand van zo'n 10.000 kilometer. Ook de generatoren die Mercedes op de racecircuits gebruikt, gaan op het nieuwe product draaien. "Motorsport wordt gevoed door passie en we hebben een verantwoordelijkheid om het wereldwijde platform van F1 te gebruiken om meer dan leiders te zijn; we willen pioniers zijn", zegt teambaas Toto Wolff over het besluit. "Een uitstootreductie van 89 procent voor iedere kilometer die onze trucks deze zomer afleggen is een echte prestatie na de moeite die het team, Petronas en onze logistieke partners in dit innovatieve en uitdagende project hebben gestoken."

Welke duurzame uitzonderingen maakt F1 nog meer?

De uitzondering voor het gebruik van biobrandstof is niet de enige verandering rond duurzaamheid die F1 heeft doorgevoerd aan de regels voor het budgetplafond. Zo vallen treinreizen van teamleden niet langer onder het budgetplafond, net als het aanschaffen van tot wel vijftig volledig elektrische of op waterstof rijdende bedrijfsauto's. De kosten van duurzame brandstof voor vliegtuigen, die gekocht wordt ter compensatie van de uitstoot van het reizen naar races en tests, worden ook vrijgesteld. Tot slot geldt dat ook voor optionele milieuvriendelijke logistieke opties die de commerciële rechtenhouder van F1 beschikbaar kan stellen.