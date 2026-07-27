Mercedes bevestigt vertrek juniorbaas Lagrue voor overstap naar Red Bull F1
Mercedes heeft officieel afscheid genomen van hoofd van de driver academy Gwen Lagrue, die wordt getipt voor een overstap naar Red Bull
Mercedes heeft het vertrek bevestigd van Gwen Lagrue, zijn voormalige baas van het juniorprogramma, voorafgaand aan de aanstaande overstap van de Fransman naar Red Bull.
Zoals eerder gemeld door Motorsport tijdens het weekend van de Grand Prix van België, wordt aangenomen dat de ervaren juniorengoeroe Lagrue in een vergelijkbare rol bij het Formule 1-team van Red Bull aan de slag gaat.
Geen van beide partijen gaf commentaar op de overstap tot maandagmiddag, toen Mercedes via zijn socialmediakanalen officieel bevestigde dat Lagrue de Silver Arrows zou verlaten.
"Bedankt Gwen. Het was een geweldige rit samen," schreef Mercedes in zijn afscheidsbericht. "Samen hebben we veel jonge coureurs ontwikkeld, onder wie onze huidige F1-coureurs George [Russell] en Kimi [Antonelli], en je hebt een fantastische bijdrage geleverd.
"We hebben een echte opvolger van het oorspronkelijke Mercedes-Benz-juniorteam opgebouwd, en je laat een getalenteerde groep achter om dit werk voort te zetten. Professionele relaties kunnen ten einde komen, maar we zullen altijd vrienden blijven, met een gedeelde instelling. We wensen je veel succes bij je volgende uitdaging."
Die volgende uitdaging wordt naar verwachting Red Bull, waar hij een vergelijkbare rol zou vervullen door het gat op te vullen dat is ontstaan door het pensioen van de langdurige coureursadviseur Helmut Marko aan het einde van vorig jaar.
Onder Lagrues leiding bracht Mercedes coureurs als Esteban Ocon en George Russell via het Mercedes-juniorprogramma naar de F1.
Kimi Antonelli, die op 11-jarige leeftijd door Lagrue werd opgemerkt in de karting, was het nieuwste talent dat Mercedes versneld door de formuleklassen loodste, uitmondend in een F1-debuut op 18-jarige leeftijd en kampioenschapswinnende vorm in zijn tweede jaar dit seizoen.
"Bij Kimi merkte ik vrij snel dat hij al een beetje anders was dan andere kinderen in de karting," vertelde Lagrue vorig jaar aan Motorsport.com. "Maar destijds dacht ik: 'Oké, hij is de beste die ik in de karts kan hebben', zonder zelfs maar aan Formule 1 te denken.
"Toen we daarna de eerste test in formulewagens deden, de manier waarop hij zich zo snel aan vrijwel elke situatie aanpaste, begon je te zien dat je iemand heel bijzonders in handen hebt."
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