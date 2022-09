Mercedes bevestigt: motorwissel voor Hamilton in Monza

Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton raakte vorige maand zijn derde motor kwijt bij een aanrijding met Fernando Alonso op het circuit van Spa-Francorchamps. Hoewel het onderzoek naar de betreffende power unit nog niet afgerond is en de betreffende onderdelen nog niet vrijgegeven zijn, is het aannemelijk dat Hamilton ze gedurende een raceweekend niet meer zal gebruiken. Het is nog onzeker of de onderdelen weer ingezet kunnen worden, maar Mercedes is voornemens ze in ieder geval niet te gebruiken op zaterdag en zondag. Het gebruik op vrijdag zou dan in ieder geval de racemotor ontlasten.

Het heeft ervoor gezorgd dat Mercedes dit weekend een vierde power unit installeert in de wagen van Hamilton. Volgens het reglement mag een coureur drie verschillende motoren gebruiken, de Engelsman zat voor de crash in Spa niet eens in de gevarenzonde. Monza is in de komende weken het meest gunstige circuit om motorstraffen te pakken, het inhalen is op het Italiaanse circuit vrij eenvoudig.

Eerder werd al duidelijk dat ook Valtteri Bottas een gridstraf moet inlossen tijdens de Grand Prix van Italië. Naar verluidt zou Red Bull Racing overwegen om ook Sergio Perez een nieuwe motor in gebruik te laten nemen.

De komende races in Singapore en Japan zijn niet ideaal voor motorwissels, vandaar dat teams de kans aangrijpen om het in Monza te doen.