Mercedes bevestigt: Hamilton pakt gridstraf in Grand Prix van Turkije

Na Max Verstappen in Rusland mag ook titelrivaal Lewis Hamilton zich opmaken voor een inhaaljacht, maar dan in Turkije. Toto Wolff is meerdere keren gedraaid over het wel of niet pakken van een motorische gridstraf, maar tijdens de eerste vrije training op Istanbul Park is er alsnog duidelijkheid gekomen. Mercedes grijpt naar de vierde interne verbrandingsmotor (ICE) bij de Brit en incasseert daarmee een gridstraf van tien plaatsen.

Opvallend is dat Mercedes niet meteen alle motorcomponenten vervangt, zoals Red Bull Racing dat in het vorige raceweekend nog wel heeft gedaan. Alhoewel zo’n aankondiging ook later in het weekend nog kan volgen, lijkt het om maatwerk van Mercedes te gaan. Zo kan Hamilton nog rouleren met twee van de drie tot dusver gebruikte motoren. De eerste motor is tijdens de vrije trainingen in Zandvoort aan het eind van de levensduur gekomen, maar de andere twee zijn nog te gebruiken. Wolff heeft al aangegeven dat Mercedes per motorcomponent kijkt of het vertrouwd is om het jaar af te werken met de huidige items in de pool of niet.

Voor de interne verbrandingsmotor is het antwoord ‘nee’ gebleken en dus grijpt Hamilton naar het vierde exemplaar. Het brengt hem tien plaatsen achteruit, maar is een risicoafweging gebleken. Mercedes denkt aankomend weekend enkele punten in te leveren door de gridstraf, maar vorige week was het exact vijf jaar geleden dat Hamiltons motor plofte in Maleisië en dat de Brit juist daardoor de wereldtitel misliep. Anno 2021 neemt Mercedes het zekere voor het onzekere met een gridstraf tot gevolg. "Een nulscore kost in onze optiek namelijk vier races, en dan ook nog vier overwinningen, om weer goed te maken", legt Wolff uit. Bijkomend voordeel is dat inhalen op het circuit van Istanbul Park goed mogelijk is.

Motorische upgrade Sainz is bevestigd

Naast de gridstraf van Hamilton heeft de FIA ook bevestigd wat we eigenlijk al wisten: Ferrari-coureur Carlos Sainz zal de Turkse GP achteraan aanvangen. In navolging van Charles Leclerc wil de Scuderia ook hem voorzien van de nieuwe, doorontwikkelde krachtbron. Alle andere motorleveranciers hebben de enige toegestane upgrade voor het seizoen al doorgevoerd, maar Ferrari besloot het kruit droog te houden tot de tweede seizoenshelft. Waar Hamilton een component van exact dezelfde specificatie als voorheen krijgt, kan de Ferrari-man dus wel op een kleine vooruitgang rekenen - al wil Ferrari dat zelf niet kwantificeren. Ferrari vervangt met de ICE, MGU-H, MGU-K, turbo, batterij en control electronics logischerwijs wel alle motorcomponenten. Sainz zal helemaal achteraan starten zondag.

