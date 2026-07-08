Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin heeft volgers van het team gewaarschuwd dat de formatie uit Brackley te maken krijgt met een toenemende dreiging van een heroplevend Ferrari en Red Bull.

Sprekend na het weekend van de Britse Grand Prix op Silverstone, waar George Russell een tweede plaats wist veilig te stellen terwijl teamgenoot Kimi Antonelli te maken kreeg met een losgeraakt wielscherm, wees Shovlin op de stappen die de rivalen van Mercedes de afgelopen grands prix hebben gezet.

"Na Oostenrijk dachten we dat Red Bull echt snel zou zijn. Ferrari zag er zeker uit alsof ze snel zijn. Maar we moeten ons vooral op onszelf concentreren, ervoor zorgen dat we goed opereren, dat we de auto betrouwbaar aan de finish krijgen," zei Shovlin tijdens de nieuwste aflevering van de Nu Silver Arrows Radio Show.

In tegenstelling tot andere teams die grote ontwikkelingspakketten hebben geïntroduceerd, heeft Mercedes voor zijn W17-bolide een andere aanpak gekozen. In plaats van in één keer een grote upgrade te brengen, kiest het team voor een gestage stroom kleinere updates bij elke grand prix.

"We brengen er performance naar toe. We hebben geen enorme kit gedaan zoals sommige van onze concurrenten. Maar elke week proberen we performance te brengen om onszelf op dit moment net voor te blijven," voegde Shovlin toe.

"We hebben geluk dat we een auto hebben die op een hele reeks circuits werkt. Nou, waarschijnlijk geen geluk. Ik denk dat we goed werk hebben geleverd bij het ontwerpen van een auto die op een volledig scala aan circuits werkt.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Er gaat veel voorbereiding in de circuits zitten om ervoor te zorgen dat we de auto op de juiste plek neerzetten en goed kunnen presteren. We hadden recent een paar circuits, zoals Monaco en Oostenrijk, die de afgelopen jaren moeilijke plekken voor ons zijn geweest. Het was geweldig dat we het daar konden omdraaien.

"Maar Spa is een heel vreemd circuit, lastig vanuit energieoogpunt. Dus er is veel werk dat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we er meteen goed bij zitten."

De 10e ronde van het seizoen 2026 vindt van 17-19 juli plaats op Spa-Francorchamps voor de Belgische Grand Prix.