Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Steiner legt uit waarom teams afzien van een winstdeling met MotoGP

MotoGP
GP van Duitsland
Steiner legt uit waarom teams afzien van een winstdeling met MotoGP

Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Hoe Leclerc zijn stuurwielsoftware voor het eerst sinds zijn komst naar Ferrari heeft gewijzigd

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Hoe Leclerc zijn stuurwielsoftware voor het eerst sinds zijn komst naar Ferrari heeft gewijzigd

Wolff verwacht sterke uitdaging van Ferrari voor 'de rest van F1 2026'

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff verwacht sterke uitdaging van Ferrari voor 'de rest van F1 2026'

Alonso: Er is geen "coureurstalent" nodig met F1-auto's van 2026

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Alonso: Er is geen "coureurstalent" nodig met F1-auto's van 2026

Hoe de complexe F1-reglementen voor 2026 klantenteams nog meer hinderen

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Hoe de complexe F1-reglementen voor 2026 klantenteams nog meer hinderen

Marquez nadert Agostini's record aller tijden in Duitse MotoGP Grand Prix

MotoGP
GP van Duitsland
Marquez nadert Agostini's record aller tijden in Duitse MotoGP Grand Prix

FIA neemt roterende achtervleugels Red Bull en Ferrari onder de loep na crashes Verstappen

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
FIA neemt roterende achtervleugels Red Bull en Ferrari onder de loep na crashes Verstappen
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Andrew Shovlin heeft gewaarschuwd dat Mercedes zijn W17 moet blijven verbeteren om de concurrentie - met name Ferrari - voor te blijven

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin heeft volgers van het team gewaarschuwd dat de formatie uit Brackley te maken krijgt met een toenemende dreiging van een heroplevend Ferrari en Red Bull.

Sprekend na het weekend van de Britse Grand Prix op Silverstone, waar George Russell een tweede plaats wist veilig te stellen terwijl teamgenoot Kimi Antonelli te maken kreeg met een losgeraakt wielscherm, wees Shovlin op de stappen die de rivalen van Mercedes de afgelopen grands prix hebben gezet.

"Na Oostenrijk dachten we dat Red Bull echt snel zou zijn. Ferrari zag er zeker uit alsof ze snel zijn. Maar we moeten ons vooral op onszelf concentreren, ervoor zorgen dat we goed opereren, dat we de auto betrouwbaar aan de finish krijgen," zei Shovlin tijdens de nieuwste aflevering van de Nu Silver Arrows Radio Show.

 

In tegenstelling tot andere teams die grote ontwikkelingspakketten hebben geïntroduceerd, heeft Mercedes voor zijn W17-bolide een andere aanpak gekozen. In plaats van in één keer een grote upgrade te brengen, kiest het team voor een gestage stroom kleinere updates bij elke grand prix.

"We brengen er performance naar toe. We hebben geen enorme kit gedaan zoals sommige van onze concurrenten. Maar elke week proberen we performance te brengen om onszelf op dit moment net voor te blijven," voegde Shovlin toe.

"We hebben geluk dat we een auto hebben die op een hele reeks circuits werkt. Nou, waarschijnlijk geen geluk. Ik denk dat we goed werk hebben geleverd bij het ontwerpen van een auto die op een volledig scala aan circuits werkt.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Er gaat veel voorbereiding in de circuits zitten om ervoor te zorgen dat we de auto op de juiste plek neerzetten en goed kunnen presteren. We hadden recent een paar circuits, zoals Monaco en Oostenrijk, die de afgelopen jaren moeilijke plekken voor ons zijn geweest. Het was geweldig dat we het daar konden omdraaien.

"Maar Spa is een heel vreemd circuit, lastig vanuit energieoogpunt. Dus er is veel werk dat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we er meteen goed bij zitten."

De 10e ronde van het seizoen 2026 vindt van 17-19 juli plaats op Spa-Francorchamps voor de Belgische Grand Prix.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Steiner legt uit waarom teams afzien van een winstdeling met MotoGP

MotoGP
GP van Duitsland
Steiner legt uit waarom teams afzien van een winstdeling met MotoGP

Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Mercedes bevestigt F1-upgradestrategie na opleving Ferrari

Hoe Leclerc zijn stuurwielsoftware voor het eerst sinds zijn komst naar Ferrari heeft gewijzigd

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Hoe Leclerc zijn stuurwielsoftware voor het eerst sinds zijn komst naar Ferrari heeft gewijzigd

Wolff verwacht sterke uitdaging van Ferrari voor 'de rest van F1 2026'

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff verwacht sterke uitdaging van Ferrari voor 'de rest van F1 2026'
Vorig artikel Hoe Leclerc zijn stuurwielsoftware voor het eerst sinds zijn komst naar Ferrari heeft gewijzigd

Beste reacties
Meer van
Lydia Mee

Montoya pleit voor wijziging van F1-regels na straf Kimi Antonelli

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Montoya pleit voor wijziging van F1-regels na straf Kimi Antonelli

Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Martin Brundle legt uit waarom geruchten over Max Verstappen en McLaren geen verrassing zijn

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Martin Brundle legt uit waarom geruchten over Max Verstappen en McLaren geen verrassing zijn
Meer van
Mercedes

Hamilton verwacht gridstraffen voor Mercedes na batterijproblemen in F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Hamilton verwacht gridstraffen voor Mercedes na batterijproblemen in F1-seizoen 2026

Antonelli: Tegenslag in Britse GP wakkert vuur in F1-titelstrijd alleen maar verder aan

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Antonelli: Tegenslag in Britse GP wakkert vuur in F1-titelstrijd alleen maar verder aan

Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Door Ronald Vording
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Bekijk meer