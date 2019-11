Mercedes bevestigt omgekeerde grid in 2020 te hebben gedwarsboomd

Formule 1-eigenaar Liberty Media loopt al een tijdlang met het idee om volgend jaar in drie Grand Prix-weekenden een kwalificatierace met een omgekeerde startgrid te houden - in Frankrijk, België en Rusland. Het bedoelde experiment is afgekeken van de Formule 2 en zou mogelijk uitwijzen of de sport in 2021 ook van dat format gebruik zou kunnen maken. Na de recente bijeenkomst in Parijs is het idee echter in de ijskast gezet, omdat twee teams plotseling van mening waren veranderd en het idee niet langer steunden.

Om het experiment te laten doorgaan was de unanieme goedkeuring van de F1-teams nodig. Sportief directeur Ross Brawn heeft nadien laten weten het frustrerend te vinden dat de teams vooral in eigenbelang handelen en dat daarom dergelijke ideeën geen doorgang vinden. Hij wilde niet met de beschuldigende vinger wijzen, maar dat de oppositie vanuit de topteams zou komen is het meest logisch: zij zouden namelijk de meeste nadelen ondervinden door achteraan te moeten starten.

Eén van die teams is Mercedes, zo blijkt nu. Toto Wolff heeft toegegeven tegen het idee te hebben gestemd, maar niet per se omdat het nadelig zou zijn geweest voor zijn team. "Ik heb het gedaan, omdat we de verantwoordelijkheid hebben het DNA van de F1 te behouden. Het voelde simpelweg verkeerd en dat is niet omdat wij dan een voordeel zouden behouden, omdat het ons beter zou uitkomen. Als je naar de honderd meter op de Olympische Spelen kijkt, dan laat je Usain Bolt ook niet vijf meter achter de rest starten puur om een spannende finish te creëren", aldus Wolff.

Mocht het idee toch weer breder gesteund worden, dan kan het in 2021 alsnog terugkeren. McLaren-teambaas Andreas Seidl zei dat het weer besproken kan worden zodra de basis van de reglementen voor dat jaar vaststaan. "Er hebben twee teams tegen gestemd, voor 2020 is het nu van tafel geveegd. De discussies zijn gericht op het afronden van de reglementen. Zodra we daar duidelijkheid over hebben is er denk ik een kans dat we weer kunnen praten over de omgekeerde grid. Niet alleen dat trouwens, ook andere onderwerpen die de teams, FIA en FOM bespraken."

Met medewerking van Scott Mitchell en Jonathan Noble