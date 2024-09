Mercedes bevestigt 18-jarige Antonelli als opvolger Hamilton

Na de aankondiging dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari zou verkassen, wist Mercedes dat het grote schoenen te vullen had. Namen als Carlos Sainz - die bij Ferrari plaats moest maken voor diezelfde Hamilton - en Max Verstappen passeerden de revue. Toen laatstgenoemde geen realistische optie bleek, stond al zo goed als vast dat Mercedes de gok zou wagen met zijn veelbelovende 18-jarige junior, Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan maakte dit weekend al zijn F1-debuut door de eerste vrije training op zich te nemen - wat al vroeg in een crash eindigde - maar zal dus volgend jaar naast George Russell rijden namens de Zilverpijlen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft dit jaar vaker aangegeven dat hij Antonelli niet te veel druk op wilde leggen. De Italiaan kende een moeizame start van zijn F2-seizoen, maar na twee zeges leek er een last van zijn schouders te zijn gevallen. Voor Wolff was Antonelli ook een kans om een junior te laten groeien in het team, na het mislopen van Max Verstappen in 2014. Red Bull kon de Nederlander direct een F1-zitje beloven en Mercedes niet, waarop de inmiddels drievoudig F1-kampioen het Oostenrijkse team verkoos. "Daarmee verloren we de jongeling, en je ziet nu hoe succesvol hij is geworden", zei Wolff eerder dit jaar. "Nu hebben we een junior die op zeer hoog niveau presteert. Ik wilde simpelweg deze optie open houden." Mercedes bereidde Antonelli al voor op een F1-avontuur: hij reed eerder dit jaar met de Mercedes W13 uit 2022 op het circuit van Imola voor een test.

Antonelli maakt sinds 2019 deel uit van het opleidingsteam van Mercedes. De coureur uit Bologna maakte een sterke indruk in de karts, waar hij met regelmaat titels won. In 2021 verruilde hij de karts voor de formulewagens van het Italiaans F4-kampioenschap bij Prema. Een jaar later voegde hij daar de ADAC F4 aan toe, waarna hij in 2023 naar het Formula Regional European Championship by Alpine en Formula Regional Middle East Championship ging - en beide kampioenschappen won. Daarop besloot Mercedes een grote gok te nemen door Antonelli niet naar de Formule 3, maar direct naar de Formule 2 te promoveren. Hij had in het begin nog wat moeite - net als Prema Racing - maar na zijn sprintzege in Groot-Brittannië en de overwinning in de hoofdrace in Hongarije was het voor Mercedes duidelijk: dit is het talent waar zij op hebben gewacht.

Dat de aankondiging van Antonelli niet bepaald een grote verrassing is, is te danken aan uitspraken van Wolff in Zandvoort. In een sessie met Nederlandse media versprak de Oostenrijker zich door alvast vooruit te blikken op het seizoen 2025 met Russell en 'Kimi'. Tegenover Viaplay zei Wolff al met een grijns dat hij in de problemen was gekomen met zijn pr-team en de aankondiging van de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli leek daarom slechts een kwestie van tijd.