Wolff positief over motor: “Straf wellicht niet meer nodig”

Mercedes had de laatste weken wat zorgen over de betrouwbaarheid van haar verbrandingsmotor. Een coureur mag per jaar drie verbrandingsmotoren gebruiken, maar Valtteri Bottas is inmiddels toe aan zijn zesde exemplaar van dat onderdeel. Dat kwam hem twee weken geleden in de Grand Prix van de Verenigde Staten op een gridstraf te staan.

Bij Mercedes wordt gevreesd dat ook Lewis Hamilton in de laatste fase van het seizoen nog een motorgerelateerde gridstraf opgelegd krijgt, hetgeen hem in Turkije voor de eerste keer overkwam. Maar mogelijk blijft het bij die ene keer, vertelt teambaas Toto Wolff. “Ik denk dat we ons nu beter voelen over een bepaald probleem dat lijkt te zijn opgelost”, vertelt de Oostenrijker in Mexico. “Het is nooit goed om een straf te nemen, aangezien inhalen tegenwoordig zo lastig is. Dat heb je kunnen zien aan Valtteri: hij was dominant in Turkije, maar in de VS kwam hij na zijn straf vast te zitten in het verkeer.”

“We bekijken het van weekend tot weekend. Dan beslissen we of we wel of geen straf moeten nemen. Hier in Mexico doen we het in elk geval niet. Misschien hoeft het dit jaar helemaal niet meer. Dat wordt nu besproken”, aldus Wolff. Dit seizoen telt nog vijf races: na het evenement op het Autodromo Hermanos Rodriguez volgen er nog krachtmetingen in Brazilië, Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi.

Op de eerste trainingsdag in Mexico gaf Mercedes bijna een halve seconde toe op snelste man Max Verstappen. “We hebben de sweet spot nog niet gevonden, daarom probeerden we verschillende dingen uit in de trainingen”, legt Wolff uit. “De prestatie van onze motor is in elk geval positief. In de voorgaande jaren hadden we hier een achterstand [op Honda], maar nu is het goed. Het gaat erom dat we zo goed mogelijk presteren, al is dat misschien lastig met de snelheid van Max.”

