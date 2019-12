Mercedes betaalt recordbedrag aan inschrijvingsgeld voor 2020

F1-teams betalen een vast bedrag plus een bonus per gescoorde punt in het vorige seizoen. De wereldkampioen bij de constructeurs moet daarbij meer betalen per punt.

Mercedes behaalde dit seizoen een zesde opeenvolgende wereldtitel bij zowel rijders als constructeurs, maar scoorde met 739 punten minder punten dan in 2016 (765). Toch moet Mercedes in 2020 meer geld ophoesten om mee te mogen doen, omdat door een indexering het inschrijvingsgeld per punt de laatste jaren is verhoogd.

Voor het seizoen 2020 betalen teams een vaste som van 556.509 dollar, plus 6.677 dollar per gescoorde punt in 2019 voor de winnende constructeur en 5.563 dollar per punt voor de overige teams. Dat komt Mercedes op een totaalbedrag van 5.490.812 dollar te staan, ruim twee miljoen meer dan Ferrari, dat 3,3 miljoen ophoest.

Bij Williams is er dan weer een zilveren randje aan het dramatische seizoen 2019. Het team scoorde met Robert Kubica slechts een enkel puntje in de Grand Prix van Duitsland en hoeft daarom slechts een dikke 500.000 dollar te betalen. Het team vangt natuurlijk ook veel minder prijzengeld, zodat de goedkopere inschrijving slechts een schrale troost is.

Inschrijvingsgeld seizoen 2020

Team Punten in 2019 Bedrag o.b.v. punten (in dollar) Totaal Mercedes 739 4.934.303 5.490.812 Ferrari 504 2.803.752 3.360.261 Red Bull 417 2.319.771 2.876.280 McLaren 145 806.635 1.363.144 Renault 91 506.233 1.062.742 Toro Rosso 85 472.855 1.029.364 Racing Point 73 406.099 962.608 Alfa Romeo 57 317.091 873.600 Haas 28 155.764 712.273 Williams 1 5,563 562,072

Inschrijvingsgeld Mercedes