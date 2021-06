Mercedes neemt mogelijk pas na seizoen besluit over tweede zitje

Dat Lewis Hamilton langer doorgaat bij Mercedes, is nagenoeg zeker. Beide partijen willen graag met elkaar verder en zouden de onderhandelingen over een nieuw contract ditmaal ook vroeg uit de weg willen hebben, nadat de overeenkomst voor het huidige seizoen pas in februari rond was gekomen. De grote vraag is echter wie volgend jaar de teamgenoot zal zijn van de Brit. Valtteri Bottas zou natuurlijk dolgraag doorgaan bij de kampioensformatie, terwijl Mercedes-junior George Russell het na drie seizoenen bij Williams hoog tijd vindt voor een stap omhoog.

Volgens geruchten zou Mercedes reeds voor Russell hebben gekozen en de komst van de 23-jarige coureur al bij de Britse Grand Prix bekend kunnen maken. Maar teambaas Toto Wolff geeft nu aan geen haast te hebben met het maken van een keuze en zegt dat er mogelijk pas in de winter een besluit wordt genomen. Op de vraag wanneer we nieuws kunnen verwachten aangaande het tweede stoeltje, laat Wolff vrijdag weten: “Ergens in de winter denk ik. Maar ik weet nog niet of het december, januari of februari wordt.” Gevraagd of het team daadwerkelijk zo lang zou willen wachten met het nemen van een besluit, reageert hij: “Het is zeer goed mogelijk, want we zijn altijd toegewijd en loyaal geweest naar onze coureurs.”

Daarmee zou Wolff dan vooral ‘toegewijd en loyaal’ zijn richting Bottas, die het dit jaar niet gemakkelijk heeft. De 31-jarige coureur uit Nastola finishte dit seizoen nog niet hoger dan de derde plaats en staat na zes races slechts zesde in het kampioenschap. Over wat Bottas moet doen om in aanmerking te komen voor een zesde seizoen bij Mercedes, zegt Wolff: “Hard rijden op zaterdag en zondag. Als hij dat doet, plaatst hij zichzelf in een zeer goede positie met het oog op volgend jaar.”

Na vijf seizoenen lang dezelfde line-up te hebben gehad zou de komst van een andere rijder voor een frisse wind kunnen zorgen. Gevraagd of dit ook een factor is, antwoordt Wolff dat er bij het nemen van de beslissing op de eerste plaats naar de prestaties wordt gekeken. “Of dit een van de zaken is die je mee moet nemen in de overwegingen? Absoluut. Maar het is niet de belangrijkste factor. De belangrijkste factor is of een coureur consistent presteert. Zeker in dit moeilijke jaar hebben we twee rijders nodig die vooraan meedoen. Als de één een slecht weekend heeft of niet aan de finish komt, heb je de ander nodig om de punten binnen te halen. Daarom is het belangrijk dat beide altijd op de top van hun kunnen rijden.”

