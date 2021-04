Verstappen maakte zondag een raketstart in de Grand Prix van Emilia-Romagna en dook daardoor bij het ingaan van de eerste bocht op naast polesitter Hamilton. Verstappen liet zijn wagen staan en veroverde de koppositie in de wedstrijd. Hamilton werd daarbij een beetje naar buiten gedreven en moest over de hoge kerbstones om erger te voorkomen. Daarbij raakte de wing end plate van de Brit beschadigd.

Gevraagd of dit invloed had op de prestaties van Hamilton in de openingsfase van de race, zei engineering director Andrew Shovlin: “Aanvankelijk was het verlies vrij groot en de reden was dat de voetplaat van de voorvleugel niet helemaal losgekomen was. Het bleef vastzitten dankzij de tape die we gebruiken om de aero-performance van die onderdelen te meten. Het zat dus nog los aan de wagen en dat zorgde voor een fors verlies van zo’n zes tienden van een seconde. Het had in de eerste ronden grote invloed op hem.”

Pas toen het stukje voetplaat na enige tijd volledig losliet, werd het verlies minder. Maar ook toen had het volgens Shovlin nog wel degelijk invloed op de prestaties van de wagen. “Dat was vrij goed, het verlies per ronde werd zo’n beetje gehalveerd. We zagen later dat het ging om een verschil van twee tot drie tienden die hem tijdens de hele stint op intermediates parten gespeeld hebben. Ook aan het begin van de stint op mediums had hij er nog een beetje last van.”

Rode vlag een zegen

Waar teamgenoot Valtteri Bottas in de penarie raakte door een zware crash met George Russell, kwam de rode vlag voor Hamilton als geroepen. Even daarvoor was hij van de baan geschoten bij het op een rondje zetten van diezelfde Russell. Hamilton kon zijn weg vervolgen en door de rode vlag kon Mercedes de schade aan de voorvleugel – die door de trip door de grindbak erger was geworden – herstellen. “We konden tijdens de rode vlag-situatie de schade aan de wagen herstellen. We mochten een nieuwe voorvleugel monteren en daarna voelde de auto weer normaal aan.”

VIDEO: Andrew Shovlin bespreekt de GP van Emilia-Romagna