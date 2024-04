Mercedes bereidt zich voor op Shanghai: "Flinke uitdaging"

2024 is nog niet het seizoen van Mercedes. In vier F1-optredens bedraagt de schamele buit dit jaar slechts één podium. Links en rechts wordt al gesproken over (weer) een verloren seizoen voor de stal uit Brackley. Maar hoewel de zilverpijlen ook in Suzuka opnieuw niet goed voor de dag kwamen, is technisch directeur Andrew Shovlin na de Japanse GP wat positiever gestemd dan na eerdere races dit jaar.

"Het lijdt geen twijfel dat we op dit moment niet zijn waar we moeten zijn. Dat weten we en we weten dat we nog veel werk moeten verzetten”, zegt Shovlin in een grondige analyse van het Japanse raceweekend en hoopvol vooruitblikkend op de Grand Prix van China. "Maar het was zeker makkelijker om met de auto te werken. De balans van de auto was consistenter en we lijken in ieder geval een stabieler platform te hebben. Maar zoals gezegd, er is werk aan de winkel en daar gaan we meteen mee aan de slag."

De auto van George Russell, Mercedes F1 W15, in de garage Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes heeft slechts kort dag; komend weekend staat in Shanghai de vijfde Grand Prix van het seizoen op het programma. De laatste F1-race op het Shanghai International Circuit dateert alweer van vijf jaar geleden, en die wetenschap levert – op een moment dat het team het niet kan gebruiken – de nodige hoofdbrekens op, stelt Shovlin: "Het is een flinke uitdaging, want we zijn er nog niet geweest met deze generatie auto's, dus de banden zijn anders, de aerodynamica is heel anders. Er is veel werk dat we moeten doen en het grootste deel van dat werk wordt gedaan in simulator", legt hij uit. "Maar we zijn ook de oude data en notities aan het herlezen. We kijken hoe de banden presteerden en hoe de degradatie destijds verliep om ook daar een goed beeld van te krijgen."

Nieuw sprintraceformat

Wat de taak nog uitdagender maakt, is dat de Chinese Grand Prix volgens het sprintraceformat wordt verreden, met één vrije training en een sprintkwalificatie op vrijdag, gevolgd door de sprintrace en GP-kwalificatie op zaterdag en de eigenlijke Grand Prix op zondag. "Het is een sprintrace met een nieuw format van twee parc fermés. We hebben maar een uur vrije training voordat we meteen naar de kwalificatiesessie gaan, dus het is zeker een grote uitdaging", verzekert Shovlin. "Maar dat is juist erg leuk en we zijn enorm gemotiveerd. Want als je het goed doet, zijn de kansen tijdens een sprintrace altijd groter omdat iemand anders het misschien verkeerd heeft gedaan."