Mercedes gaat belangrijk F1-weekend tegemoet in Barcelona

Momenteel is Mercedes volgens Toto Wolff het derde snelste team van de grid en dat blijkt ook uit de prestaties die de Duitsers tot dusver hebben geleverd. Het team staat vooralsnog met 95 punten op plaats nummer drie in het constructeurskampioenschap, maar heeft ten opzichte van Red Bull (151) en Ferrari (157) al een flinke achterstand opgelopen. Tijdens de trainingen in Miami op vrijdag liet de W13 bij vlagen een glimp van progressie zien en die data is de afgelopen dagen uitgebreid geanalyseerd in het Mercedes-hoofdkwartier. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is voor alle teams geen onbekend terrein en is dus de perfecte baan om te kijken of de F1-auto's sinds de wintertests verbeterd zijn.

"Hopelijk kunnen we die data omzetten in verbeteringen", opent de Oostenrijkse teambaas, die zich vervolgens op het Spaanse Grand Prix-weekend richt. "We hebben hier tijdens de wintertest al veel gereden, zij het met een auto die sindsdien sterk geëvolueerd is. Het is de perfecte locatie om de data te correleren. We hebben de goede hoop opnieuw een stap vooruit te zetten." Het Spaanse circuit is met technische gedeelten en lange rechte stukken een goede allrounder. "Het stelt dus elk aspect van de auto op de proef", gaat Wolff verder. "Het is echter nooit een goede baan geweest om in te halen. Het wordt interessant te zien in hoeverre de huidige F1-auto's voor spektakel gaan zorgen."

Voor de race in Miami liet Wolff weten dat Mercedes elk weekend als een experiment ziet. De W13 is een radicaal ontwerp van de heren en dames uit Brackley. Het zero-pod concept baarde opzien tijdens de onthulling ervan in Bahrein, maar Mercedes staat nu wel voor een belangrijke en lastige keuze. Bij het Britse raceteam is namelijk de twijfel toegeslagen over de potentie ervan. Tijdens de F1-test begin dit seizoen in Barcelona kwam de renstal met gewone sidepods en dus is deze baan een geschikte locatie om beide concepten met elkaar te vergelijken.