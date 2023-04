Mercedes: “Beide rode vlaggen hadden we niet zien aankomen”

De Grand Prix van Australië werd zondag in totaal drie keer stilgelegd met een rode vlag. In de openingsfase wegens een crash van Alexander Albon, kort voor het einde omdat Kevin Magnussen tegen de muur was gebotst en daarna nog eens vanwege de crashes die plaatsvonden bij de herstart die daarop volgde.

De eerste code rood kwam voor Mercedes-coureur George Russell bijzonder ongelegen. De Brit had na de crash van Albon juist een pitstop gemaakt achter de safety car, waarmee hij in het voordeel dacht te zijn. Door de rode vlag die kort daarna werd uitgehangen, kreeg het hele veld echter een bandenwissel cadeau, waardoor Russell de posities die hij had verloren met zijn pitstop niet meer terug zou krijgen. De Brit noemde de rode vlag voor Albon ‘compleet onnodig’. “Er lag best wat grind op de baan, maar er was een duidelijke racelijn. Ik heb het wel eens slechter gezien”, zei hij.

Toto Wolff laat desgevraagd weten dat hij de rode vlag ook niet begreep. “Nee”, antwoordt hij tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat we met George absoluut de juiste strategische call hebben gemaakt. Volgens mij had hij ergens helemaal voorin kunnen eindigen. Dus dat was jammer. Beide rode vlaggen hadden we niet aan zien komen. Persoonlijk vind ik herstarts geweldig. Ze hebben een hoge entertainmentwaarde. We moeten in de toekomst alleen duidelijk hebben wanneer het een rode vlag is en wanneer een safety car of VSC. Ik denk dat alle drie een optie waren bij de incidenten die we zagen.”

Met een staande herstart an sich heeft de Oostenrijker geen probleem. “Die zijn mega. Maar als ze als een complete verrassing komen en je niet goed begrijpt waarom de racedirectie daarvoor gekozen heeft, dan zijn ze minder fantastisch. Maar over het geheel genomen ben ik voor dingen die voor goede entertainment zorgen. Maar het regelboek moet het uitgangspunt blijven. We moeten gewoon goed omschrijven wanneer je een VSC krijgt, wanneer een safety car en wanneer een rode vlag.”Dat de coureurs na de laatste rode vlag nog een ronde achter de safety car moesten rijden om officieel de finishvlag te pakken, daar had Wolff geen moeite mee. “We hebben het opgezocht. Het staat zo in de regels. Het was een beetje verwarrend, maar zo staat het opgeschreven.”

Russell kwam door een probleem met de motor uiteindelijk niet aan de finish in Melbourne. Wolff: “Daar ging iets goed kapot. We weten nog niet precies wat er aan de hand was, maar volgens mij was het een cilinder die er de brui aan gaf.”

Video: Samenvatting Grand Prix van Australië