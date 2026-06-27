Wolff: Mercedes behoudt F1-coureursduo voor 2027

Mercedes-baas Toto Wolff heeft een einde gemaakt aan speculaties dat Max Verstappen zich voor de Formule 1-campagne van 2027 zou kunnen aansluiten door zijn wens te bevestigen om George Russell en Kimi Antonelli te behouden.

Dat Verstappen mogelijk naar de Silver Arrows zou gaan, was vorig jaar een veelbesproken onderwerp vanwege de verschillende ontsnappingsclausules in het Red Bull-contract van de viervoudig wereldkampioen, dat in 2028 afloopt.

Maar toen die niet langer geldig waren, verbond de Nederlander zich publiekelijk aan Red Bull voor 2026, waarbij Russell en Antonelli beiden bij Mercedes werden behouden. De speculaties op de achtergrond bleven echter doorgaan.

Maar na een dominante start van de reglementswijziging van 2026, met Antonelli aan de leiding in de stand en Russell op de derde plaats, ziet Wolff geen reden voor verandering, waardoor Verstappens toekomst in de lucht hangt.

“We willen niets veranderen,” zei Wolff, toen Sky Sports hem vroeg naar de Mercedes-line-up voor 2027. “We hebben dat ook tegen George gezegd, ik denk dat het een line-up is die goed voor ons is. Ik ben erg blij met hen allebei.”

Die opmerkingen kwamen tijdens de Austrian Grand Prix, slechts enkele dagen nadat Russell bevestigde dat hij volgend jaar “100%” bij Mercedes zal racen, aangezien hij degene was die grotendeels risico liep voor 2026.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Dat was ondanks het feit dat de 28-jarige in 2025 consequent beter presteerde dan zijn rookie-teamgenoot, maar het potentieel van tiener Antonelli was altijd duidelijk en dat komt dit seizoen tot uiting.

De razendsnelle 19-jarige heeft vijf van de zeven grands prix gewonnen en daarmee een voorsprong van 50 punten opgebouwd op de titelfavoriet van vóór het seizoen, Russell, die in juni in Monaco verbijsterd achterbleef door zijn gebrek aan snelheid.

Maar Wolff heeft er vertrouwen in dat zijn ervaren coureur terug zal slaan in de titelstrijd, nadat hij slechts enkele minuten nadat Russell de snelste tijd had gereden in de laatste vrije training in Oostenrijk had gesproken, terwijl Antonelli de snelste was in VT1 en VT2.

“Hij gaat er goed mee om,” voegde Wolff eraan toe. “Je kunt zien dat de laatste anderhalve dag moeilijk was en toen was hij uiteindelijk nu de snelste.

“Je hebt het over kleine marges en ik denk dat het erom gaat dat je jezelf in de vertrouwenszone houdt, vertrouwen hebt in je rijden, vertrouwen hebt in de beslissingen die je met je monteurs neemt wat betreft afstellingen, en dan is het vaak gewoon zo simpel: gewoon rijden.

“Hij hoeft niemand te bewijzen dat hij de snelheid heeft waarvan we weten dat hij die heeft, en het vermogen.”