Mercedes begrijpt deploymentproblemen van Russell nog altijd niet volledig

Mercedes probeert nog steeds te achterhalen waarom George Russell tijdens de Grand Prix van België in de Formule 1 meer problemen had met de inzet van energie, ondanks aanpassingen aan zijn rijstijl, nadat hij op de rechte stukken tijd bleef verliezen op zijn teamgenoot.

De kant van Russell in de Mercedes-garage is verbijsterd door een gebrek aan energie-inzet en daardoor topsnelheid op vermogensgevoelige circuits, iets wat zich al op Silverstone manifesteerde maar ook op Spa een grote factor was. In België was er tijdens de trainingen en in mindere mate in de kwalificatie een duidelijk tekort aan topsnelheid tussen Russell en teamgenoot Kimi Antonelli, waarbij Antonelli zich op pole kwalificeerde en Russell als vierde.

Toen Motorsport hem vroeg hoe machteloos hij zich na de kwalificatie voelde, antwoordde Russell: "Mijn volledige focus in de afgelopen 36 uur lag op snelheid op de rechte stukken. Die lag niet op de afstelling, de banden of wat dan ook, omdat we allemaal proberen op te lossen wat er aan de hand is.

"Zelfs in mijn laatste ronde verloor ik om de een of andere reden nog eens anderhalve tiende op mezelf, alleen op het rechte stuk. Je kijkt op je stuur en verliest gewoon snelheid terwijl je vol gas op het rechte stuk zit. Je voelt je machteloos. We weten niet wat er aan de hand is. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de power unit is. Maar er is iets dat ons op de rechte stukken afremt."

Hamstrung by an empty battery, George Russell immediately came under pressure from the two Ferraris at the start Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

De kwalificatie op Spa was extra frustrerend omdat Russell had gehoopt dat hij het probleem kon verhelpen door zijn rijstijl en zijn gasdosering aan te passen, wat de uitkomst was van het onderzoek van Mercedes na Silverstone.

Simone Resta, plaatsvervangend technisch directeur van Mercedes, zegt dat de formatie uit Brackley "nog steeds moeite heeft om elke afzonderlijke factor te begrijpen" die bijdraagt aan Russells tekort aan energie-inzet, nadat het werk van de Brit om zijn rijstijl aan te passen het probleem niet volledig heeft weggenomen.

"We hebben wat problemen gehad met de inzet van energie op de auto van George die we echt moeten begrijpen en tot op de bodem moeten uitzoeken richting het volgende evenement," legde Resta uit. "Dat begon allemaal op Silverstone, waar we verschillen in energie-inzet tussen onze twee auto's begonnen te zien.

"We hebben veel analyses gedaan en kwamen tot de conclusie dat een van de belangrijkste factoren verband hield met een verschil in rijstijl tussen de twee auto's. George heeft dat behoorlijk uitgebreid bestudeerd en was in staat het te veranderen en zich aan te passen richting Spa, maar toch kunnen we nog steeds enig verschil zien in de energie-inzet tussen deze twee auto's."

Contact with Lewis Hamilton ended George Russell's race on lap 1. Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Hij voegde toe: "We werken met een gloednieuw reglement, we zitten pas bij de 10e race onder dit reglement, en we hebben nog steeds moeite om elke afzonderlijke factor te begrijpen. We zijn niet de enigen in deze situatie, want we zien dat veel teams nog steeds leren en zich aanpassen aan dit nieuwe reglement, dus we zullen ons best doen om echt te achterhalen wat de belangrijkste reden voor dit verschil is en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op Hongarije."

Los van de kwestie rond de rijstijl hadden beide Mercedes-auto's op Spa ook een slechte start nadat ze op de Kemmel Straight zonder elektrische energie kwamen te zitten, wat Russell vooral kostte doordat hij werd opgeslokt door de achtervolgende Ferrari's. Het droeg uiteindelijk bij aan contact met Lewis Hamilton in bocht 5, waardoor Russell uit de race werd geslagen.

Resta bevestigde dat een softwarefout ertoe leidde dat beide auto's uit bocht 1 hun limiet voor energieterugwinning bereikten, waardoor ze geen energie hadden om op het daaropvolgende rechte stuk in te zetten.

"In wezen hadden we een softwareprobleem met beide auto's, wat er eigenlijk op neerkwam dat we in bocht 1 de limiet voor energieterugwinning bereikten," voegde Resta toe. "Kort gezegd hadden we op beide auto's van bocht 1 tot bocht 5 een boostprobleem. Dit heeft zowel George als Kimi getroffen en we hebben gezien dat ze allebei terrein verloren na een goede start."